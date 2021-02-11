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即市新聞

11/02/2021 14:30

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓１０４有支持，趁低吸納　　　　

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒６４　　　１０４﹒５６　　　１０４﹒５７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３０　　　１﹒２１１３　　　１﹒２１２９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８５４　　　１﹒３８２０　　　１﹒３８５３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９０８　　　０﹒８８９５　　　０﹒８９０６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２９　　　７﹒７５１６　　　７﹒７５２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國１月消費物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒３％，符合預期；扣除食品及
能源的核心ＣＰＩ按月持平，市場原本預期上升０﹒２％，若以年率計，核心ＣＰＩ上升
１﹒４％，低於市場預期。美國核心通脹率有放緩跡象，市場對通脹前景擔憂降低，加上美債拍
賣反應理想，美債息率繼續回落。美匯偏軟，跌至９０﹒２５，美聯儲局主席鮑威爾表示美國離
充分就業距離仍然遠，會維持寬鬆貨幣政策支持經濟，言論不利美元，留意８９﹒８０╱９０﹒
００的重要支持。美元兌日圓回落至１０４﹒４０，即２０天線附近，主要受美元疲軟影響，以
及市場避險需求下降。留意美債息率的走勢對日圓有一定影響力，１０４附近應有支持，可趁低
吸納。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０４﹒２５　　　１０５﹒３０　　　１０３﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１６０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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