《美元走勢－羅明立》美元兌日圓１０４有支持，趁低吸納　　　　

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒６４ １０４﹒５６ １０４﹒５７

歐元╱美元 １﹒２１３０ １﹒２１１３ １﹒２１２９

英鎊╱美元 １﹒３８５４ １﹒３８２０ １﹒３８５３

美元╱瑞郎 ０﹒８９０８ ０﹒８８９５ ０﹒８９０６

美元╱港元 ７﹒７５２９ ７﹒７５１６ ７﹒７５２５

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《美元走勢》美國１月消費物價指數（ＣＰＩ）按月上升０﹒３％，符合預期；扣除食品及

能源的核心ＣＰＩ按月持平，市場原本預期上升０﹒２％，若以年率計，核心ＣＰＩ上升

１﹒４％，低於市場預期。美國核心通脹率有放緩跡象，市場對通脹前景擔憂降低，加上美債拍

賣反應理想，美債息率繼續回落。美匯偏軟，跌至９０﹒２５，美聯儲局主席鮑威爾表示美國離

充分就業距離仍然遠，會維持寬鬆貨幣政策支持經濟，言論不利美元，留意８９﹒８０╱９０﹒

００的重要支持。美元兌日圓回落至１０４﹒４０，即２０天線附近，主要受美元疲軟影響，以

及市場避險需求下降。留意美債息率的走勢對日圓有一定影響力，１０４附近應有支持，可趁低

吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０４﹒２５ １０５﹒３０ １０３﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１６０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

