【地皮截標】啟德最後一幅住宅地暫接２標書，長實有份入標

《經濟通通訊社１１日專訊》九龍啟德跑道區最後一幅住宅地第４Ｅ區２號地皮將於今日截

標，據現場所見，暫接獲２份標書，包括長實（０１１１３）有份入標。

地皮佔地約１１﹒７８萬平方呎，最高樓面面積約６４﹒８１萬平方呎，預計可提供７７５

個單位。綜合市場預測，地皮估值介乎８４﹒３億至１０６億元，每平方呎樓面地價約１﹒３萬

元至１﹒６４萬元。（ｙｗ）

