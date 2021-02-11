【地皮截標】啟德最後一幅住宅地暫接２標書，長實有份入標

《經濟通通訊社１１日專訊》九龍啟德跑道區最後一幅住宅地第４Ｅ區２號地皮將於今日截
標，據現場所見，暫接獲２份標書，包括長實（０１１１３）有份入標。
地皮佔地約１１﹒７８萬平方呎，最高樓面面積約６４﹒８１萬平方呎，預計可提供７７５
個單位。綜合市場預測，地皮估值介乎８４﹒３億至１０６億元，每平方呎樓面地價約１﹒３萬
元至１﹒６４萬元。（ｙｗ）
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