【新冠肺炎】明愛醫院７５歲女確診者離世，累計１９０人死亡

《經濟通通訊社１１日專訊》明愛醫院公布，一名７５歲新型肺炎女患者死亡，本港累計共

有１９０名確診病人離世。

院方表示，該名女病人有長期病患，在上月２２日因家人確診而被列為密切接觸者，並因有

上呼吸道感染病徵而入住明愛醫院接受治療，同日確診感染。病人病情其後持續惡化，翌日轉到

深切治療部留醫，延至今晨３時０５分離世。（ｂｉ）

