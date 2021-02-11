騰訊：高管被內地當局拘留涉個人腐敗案，與旗下Ｗｅｃｈａｔ無關

《經濟通通訊社１１日專訊》據騰訊（００７００）向《路透》發出的聲明指，該公司一名

高管被內地當局拘留，因牽涉到個人腐敗案，與公司旗下社交媒體軟件Ｗｅｃｈａｔ或微信無關

。

《華爾街日報》引述消息報道，騰訊一名管理人員被內地當局拘留，涉及一宗與執法機關前

高層有關的貪污案。

報道引述知情人士指，騰訊副總裁張峰從去年開始接受中國反腐機關調查，因涉嫌未經授權

共享Ｗｅｃｈａｔ收集的個人信息。（ｃｌ）

