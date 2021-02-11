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即市新聞

11/02/2021 15:02

《再戰明天》中港台韓股放年假明休市，下周一中港台美加股休市

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日）中港台韓股市休市，美國公布密歇根大學消費
者信心指數，英國主持七國集團（Ｇ７）財金領導人會議。
　　下周一（１５日），中港台美加股市休市，日本公布第四季國內生產總值。
　　下周二（１６日），中台股市休市，美國公布紐約聯邦儲備銀行製造業指數。

＊英國主持Ｇ７財金領導人會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，英國主持Ｇ７財金領導人會議，聚焦推動經濟復甦。
　　本港時間明晚１１：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加紐約經濟俱樂部主辦的
線上討論會。
　　１０：００ｐｍ，歐元區財長開會議。
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行將公布２月貨幣政策會議紀錄。

＊明日，中港台韓股休市，美公布密歇根大學消費者信心指數＊

　　明日，中港台韓股市假期休市。
　　在數據方面，明午３：００ｐｍ，英國公布第四季國內生產總值，季率料由上升１６％急跌
至下滑０﹒５％；年率跌幅料由８﹒６％收窄至８﹒１％。
　　明晚１１：００ｐｍ，美國公布２月密歇根大學消費者信心指數，料由７９升上８０﹒８。

＊下周一，中港台美加股休市，日本公布第四季國內生產總值＊

　　下周一，中港台，美加和巴西股市假期休市。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由
５﹒３％收縮至２﹒５％；環比季率料由２２﹒９％跌至１０﹒１％。
　　１０：００ａｍ，中國公布１月工業生產及零售銷售。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工業生產（經季節調整），年率料由下滑０﹒６％升上持
平。

＊下周二，中台股休市，美公布紐約聯邦儲備銀行製造業指數＊

　　下周二，中台及巴西股市假期休市。
　　下周二６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，和歐洲經濟研究中心景氣判斷指數
。９：３０ｐｍ，美國公布２月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由３﹒５升上６。（ｈｏ）

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