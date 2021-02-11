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11/02/2021 10:39

【國安立法】鄒家成被加控七一立會暴動，戴耀廷稱公開發言不安全

　　《經濟通通訊社１１日專訊》警方上月初拘捕５０多名參與及組織初選的民主派人士，被捕
人士昨日各自到警署報到。其中一名被捕者鄒家成表示，續保期間被加控一項暴動罪，指他涉與
２０１９年７月１日的衝擊立法會事件有關、涉毀損立法會大樓內外的物品。鄒昨晚保釋後指，
錄口供時警方展示證物說有可能和他指模脗合。警方在１月６日就３５＋大搜捕拘捕時曾套取他
的指模。
　　鄒家成昨晚要額外交１萬元保釋金，警方未就暴動罪正式落案起訴，３月２４日需到警署報
到，屆時會知道律政司是否落案起訴，他認為被起訴的可能相當大，又指在政治寒冬中，來自政
權的打壓只會愈演愈烈，未來會有更多人被捕，面臨審判、入獄，但他相信政權不會「拉得晒」
渴望民主自由的一群。

＊戴耀廷：公開發言不太安全＊

　　另一名涉及初選被捕的港大法律系前副教授戴耀廷於續保後表示，香港情況轉變好大，認為
公開發言不太安全。另一協調者區諾軒保釋後稱，警方繼續沒收其特區護照，他希望市民在亂流
下平安；民主動力召集人趙家賢稱，希望市民在香港新局面下有智慧繼續生活。（ｈｙ）
（ｚｚ）

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