【企業盈警】萬順料去年淨虧損５００萬，大圍項目產生額外成本

《經濟通通訊社１１日專訊》萬順（０１７４６）宣佈，截至去年１２月３１日止年度，集

團錄得虧損５００萬元，主要主要由於位於大圍地鐵站附近的一個大型項目產生額外成本。

該集團指，大圍項目施工進度因先前大幅沉降事件而受到不利影響及導致延誤，復工需要更

多勞動力、分包服務、監測及測試措施推進施工進度，導致集團截至去年１２月底止年度財務業

績大幅減少。（ｈｙ）

