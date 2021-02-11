《小傳日記》魚缸表現俊，開心迎新春；企上三萬關，牛年更璀燦！

《小傳日記》隔晚美股就要個別發展，不過年三十大家都開心迎牛年，Ａ場今日已經休市，

香江魚缸亦只有半日市，今朝魚缸開跌４３點報２９９９５點，早段大市都比較靜，喺三萬關爭

持，不過臨近收市升幅擴大，最終可以收升３０１７３點，升１３４點或升唔夠半巴仙，主板成

交９２０﹒８７億銀；而國企指數報１１８８０點，升７０點或升近１巴仙；恆生科技指數報１

０４１１點，升１９６點或升近２巴仙。

重磅股方面，神州移動（００９４１）上行逾１巴仙，報４７﹒４５銀；建行（００９３９

）走高逾１巴仙，報６﹒２３銀；ＡＩＡ（０１２９９）升上近半巴仙，報１０３﹒５銀；

生發發（００３８８）跳升不足半巴仙，報５３５銀；大象（００００５）潛水不足半巴仙，報

４２﹒５銀。



＊科指再發力線醫股出擊，新經兩頭走快手Ｋｅｅｐ住牛＊



今日科指表現領跑魚缸！微盟（０２０１３）走上近一成一，報２９﹒４５元；華虹（０１

３４７）升高近８巴仙，報６０﹒２５元；眾安在線（０６０６０）彈上近７巴仙，報５５﹒５

元；中芯（００９８１）上行逾４巴仙，報２５﹒７元。

而新經濟佬就要兩頭走！其中美團（０３６９０）同小米（０１８１０）就現反彈領跑大市

！美團今日走高逾３巴仙，報４４５銀；而小米就要升上逾２巴仙，報２８﹒０５銀。

不過ＱＱ（００７００）同阿里（０９９８８）就慘慘跌落，ＱＱ跌落近１巴仙，報７５７銀；

阿里巴巴走低近半巴仙，報２６１銀。至於近日熱炒新股快手（０１０２４）今朝Ｋｅｅｐ住升

勁！更加曾經升破４００銀關口破頂，高見４００﹒８銀水平，不過收市升幅輕輕收窄，飛高近

半巴仙，報３９８銀。



＊女股神掃貨平醫升到傻，疫苗有進展康希諾衝前＊



線上醫療板塊最後一日有驚喜，「女股神」Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ管理嘅方舟投資

（ＡＲＫＦ）交易紀錄顯示，首次買入平安好醫生４９﹒７５萬股，刺激平安好醫生全日升逾２

１巴仙，報１２８銀；阿里健康（００２４１）跳起逾２巴仙，報２７﹒４銀；京東健康（０６

６１８）彈逾１巴仙，報１５９﹒１銀。

生科佬有炒作。康希諾（０６１８５）公佈重組新型冠狀病毒疫苗腺病毒５型載體ＩＩＩ期

臨床試驗中期結果，該產品已於周三獲得墨西哥聯邦衛生風險防護委員會嘅緊急使用授權，全日

走高逾２巴仙，報４１９﹒２銀創新高；君實（０１８７７）旗下新冠藥物獲ＦＤＡ批准緊急使

用，全日揚近７巴仙，報９１﹒０５銀；海吉亞（０６０７８）升８巴仙，報７０﹒２銀；嘉和

生物（０６９９８）飛起近１２巴仙，報２２﹒４銀；泰格醫藥（０３３４７）踢高近２巴仙，

報１８６銀。



＊防疫再放寬地產佬喜歡，復甦有憧憬賭佬要調整＊



港府放寬防疫措施，於年初七（１８日）起有條件放寬措施，包括堂食可４人一枱、容許堂

食至晚上１０時，重開多項文娛康體場所。香江地產佬表現繼續好，九置（０１９９７）走上０

﹒４６巴仙，報４３﹒９５銀；領展（００８２３）升近１巴仙，報６７﹒３銀；恆地（０００

１２）漲近１巴仙，報３１﹒２５銀；新地（０００１６）升逾１巴仙，報１０８﹒８銀；新世

界（０００１７）彈唔夠１巴仙，報３５﹒５銀。

孖屐繼續憧憬馬交接種疫苗之後，當地通關機會大增，但賭業佬先前已升唔少，依家調整好

正常！銀娛（０００２７）無升跌，報６８﹒９５銀；金沙（０１９２８）碌低近１巴仙，報３

３﹒９銀；永利澳門（０１１２８）跌唔夠１巴仙，報１４﹒０６銀；美高梅（０２２８２）公

佈去年經調整物業ＥＢＩＴＤＡ盈轉虧１﹒９４億，全日漲２巴仙，報１２﹒９銀；澳博（００

８８０）跌唔夠１巴仙，報９﹒８７銀；新濠（００２００）唔見近１巴仙，報１５﹒２２銀。

祝缸友們牛年長賺長有，請請！



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