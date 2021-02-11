【中概焦點】傳百度擬設獨立人工智能芯片企業

《經濟通通訊社１１日專訊》外電引述消息指，百度擬成立一間獨立的人工智能（ＡＩ）芯

片企業，傳ＧＧＶ紀源資本和ＩＤＧ資本正在洽談。

百度拒絕回應有關報道。ＧＧＶ紀源資本和ＩＤＧ資本未回應報道。

據報道，該間新企業將成為百度旗下的子公司。消息指，若百度成立獨立的人工智能芯片企

業後，預料可有助百度推動公司的ＡＩ芯片商業化。（ｈｌ）

