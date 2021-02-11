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即市新聞

11/02/2021 11:44

《投資領域－譚家駿》避免盲目樂觀，優質亞股增加防守性

　　《投資領域》亞洲股市過去一段時間已累積較大升幅，市場從新冠肺炎疫情所帶來的極度恐
懼，變成由樂觀情緒充斥，考慮到現時投資氣氛熾熱，我們認為市場的風險似乎變得更高。
　　現時封城措施持續，加上過於寬鬆的貨幣政策、赤字增加、空前的債務負擔、社會混亂等等
，均拖累經濟前景。在整體不明朗的情況下，投資者最好避免陷入盲目的樂觀情緒當中。
　　隨著新冠疫苗的推出，我們似乎有理由假設環球市場可能會於６個月內轉趨正常，按照以往
經驗，市場在好景實際來臨時出現拋售，因此，我們需要做的就是避免陷入樂觀情緒，並且保持
冷靜，確保投資組合多元化，可以應付市場氣候的任何變化。
　　我們認為應該採取由下而上的方式，聚焦於所投資公司的管理團隊和業務質素，並密切監察
公司的資產負債狀況，在估值處於合理水平時入市。

＊智能手機升級與５Ｇ周期加快＊

　　舉例而言，投資者可留意受惠智能手機升級潮及５Ｇ周期加快的公司。
　　一家台灣晶圓代工半導體製造廠的表現傲視同儕，我們視這家公司為全球最佳企業之一，其
執行營運策略的能力依舊無懈可擊，為投資者提供了投資於日常生活中各項科技的廣泛機遇。
　　這家公司無疑是具有周期性，但其２０２１年財年遠期市盈率並不算加，加上受惠於智能手
機升級潮，相當吸引。
　　另外，一家中國最大的工業機械人供應商亦可關注，其銷售增長和復甦步伐相當強勁。
　　鑑於中國市場日漸成熟和富裕，對自動化的需求將不斷增長，公司的利好因素可望持續。
　　公司有３０％的銷售額直接來自中國，此前由於中國的資本投資周期放緩，公司陷入低潮，
惟在疫情後，經濟重拾增長，市場恢復正常，預料未來數年集團將會受惠於更多周期性增長利好
因素，投資者可透過這家公司涉獵汽車和科技製造業，特別是智能手機和電腦市場。

＊印度經濟前景樂觀＊

　　另一方面，我們對印度本地經濟的長遠增長前景保持樂觀，隨著印度社會日益富庶，料將大
大刺激對空調的需求，目前印度的空調滲透率只有約６％，中國則高達６５％，而中國市場的發
展情況就是印度空調行業具備潛力的例證。
　　因此，印度最大的空調企業可望直振受惠，因公司的增長及轉型潛力甚高，擁有顯赫的品牌
聲譽和現有分銷渠道。與此同時，公司正改善資金管理，不久前決定分拆中東的機械工程╱安裝
業務。公司目前正處於淨現金狀態，我們預期未來數年的回報和增長可望反彈。
　　展望未來，我們認為，自滿就是最大的風險，而當市場處於高位時，組合質素往往是保障資
金的關鍵，例如在新冠肺炎引發的拋售潮中，優質公司最終迎來強勁的反彈，毋須對其抗跌能力
感到擔憂，所以，我們一直採取由下而上的投資方針，力求物色最佳的企業投資機遇。
《首源投資北亞洲區分銷業務部董事　譚家駿》

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