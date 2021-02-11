《投資新視野－鄧嘉南》牛年中國市場展望

《投資新視野》踏入牛年，首先恭祝各位讀者新一年身體健康，萬事如意。在２０２０年，
中國經濟明顯展現了強勁力量，去年第四季增長率為６﹒５％，帶動全年國內生產總值增長率升
至２﹒３％，使其成為受疫情主導的一年中唯一避免經濟收縮的主要經濟體。今年的發展將取決
於中國能否繼續復甦，並帶領其他經濟體擺脫疫情低潮。
首先，隨著中國對境外投資者開放資本市場，讓他們更容易投資於中國，去年中國已成為吸
納最多境外直接投資的國家。而中國的債券市場展現最強的牛市形勢。在各個大型流動債券市場
中，只有中國提供正數實質利率，對全球投資者而言是吸引的選擇。由於中國即將獲納入富時世
界政府債券指數，預期這將促使中國債券在今年加快成為主流。
同時，中國企業信貸市場發展持續趨於成熟，這有助信貸息差在未來更健康地反映基本因素
，而非發債公司與政府的關係。宏觀而言，中國債券市場大概會沿著過去數年鋪墊的方向發展，
途中可能遇到零星波折，使其在穩定的發展過程中產生偏差及波幅，不過這也會為投資者帶來機
會。
中國科技業的發展很可能在今年加速，為市場創造更多機遇，但投資者需謹慎探索這市場。
整體而言，隨著中國在生產價值鏈上不斷向上提升，並將更多關鍵技術引入本土，部分科技領域
出現利好因素，但同時意味著為國內某些高科技供應商帶來不利因素。另外，投資者需留意金融
科技業監管的方向。全球金融業因監管而顯得保守，中國有機會透過其金融科技能力而繞過全球
金融業，這將進一步帶來大幅高於世界其他國家的生產力增長。
中國在去年九月承諾將在２０６０年前達到淨零碳排放，使這個全球第二大經濟體以顯著早
於預期的速度減碳。中國公司是可再生能源發電、潔淨運輸以及節能建築及基建核心技術的全球
主要供應商。根據氣候行動追蹤組織的統計，全球有１２７個國家正考慮或已經採納淨零碳排放
的目標，佔整體排放量約６３％（其中包括還未正式承諾的美國，以及中國、日本及南韓等剛承
諾實現淨零碳排放的國家），這無疑創造了一個龐大而增長迅速的國際市場，個別國際企業亦會
受惠於中國加快減碳的行動。
牛的其中一個特徵是力量，中國經濟在去年表現強勁。有統計顯示，中國有望在２０２８年
超越美國成為全球最大經濟體，比疫情前的估計提早數年。平均收入日漸提高及中國的中產階級
壯大是中國的「雙循環」策略的重要部分。「雙循環」是「十四五規劃」的核心元素，著重以國
內消費推動增長，並重新導向生產來滿足中國消費者的需求。然而，出口仍然相當重要。生產及
消費模式的變化將改變各個行業的增長潛力，顯然會構成不同影響。
中國目前的焦點稍為轉向國內，但在來年以至其後數十年，中國將提供充裕的投資機遇，國
際投資者可望越來越容易投資其中。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》
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