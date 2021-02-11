《豐碩成果－盧穗欣》「北水」及國策支持中港股市走勢

《豐碩成果》美國聯儲局上月底公布議息會議結果，一如預期維持息率、及每月購買

１２００億美元的規模不變。聯儲局主席鮑威爾表示，現時談論縮減購債計劃仍是言之尚早，局

方對通脹亦會保持耐性。聯儲局的舉動符合市場預期，市場資金保持充裕，我們對環球金融市場

上半年仍保持審慎樂觀態度。美國很大機會通過１﹒９萬億美元刺激經濟方案，對美國金融市場

短期帶來支持。惟中長線看，新冠肺炎疫苗的覆蓋進度，以及歐美發達市場經濟的復甦力度仍是

投資者的主要焦點。



＊「北水」及新股認購活動利好港股表現＊



年初以來港股勢頭強勁，恆生指數１月底高見３０１９１點，創２０１９年４月以來高位。

年初港股強勢，「北水」成為不可或缺的推動力量。數據顯示，１月份透過滬深港股通、淨買入

港股金額高達３１０６億元。在憧憬經濟今年加快復甦的背景下，內地資金對中港股市前景趨樂

觀，港股估值吸引，更令內地資金追逐於本港掛牌大型科網股，推升大市。加上本年陸續有科投

及醫護新股在港上市，吸引資金進注港股市場，刺激交投活動，惟新股超額認購情況普遍，投資

者可考慮透過涉獵中港市場的基金組合，在新股上場的升浪中分一杯羹。



＊人行穩定貨幣政策支持復甦步伐＊



中國人民銀行貨幣政策亦為市場所關注。２月初，人行貨幣政策委員會委員馬駿指出，內地

槓桿率上升得非常快，未來這種情況是否會加劇，取決於今年貨幣政策要不要進行適度轉向。如

果不轉向，會導致中長期更大的經濟、金融風險。馬的言論，令市場一時憂慮人行貨幣政策將見

轉向，惟我們認為短期人行貨幣政策仍將保持較靈活寬鬆立場，人行行長易綱年初表示，今年貨

幣政策仍會維持穩健，正常貨幣政策將會持續。在環球經濟復甦仍未確立之際，短期全面收緊貨

幣政策的機會不大，相信無礙中國復甦步伐，而人民幣資產料於上半年仍會維持相對強勢。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

