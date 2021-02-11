《積金有道－劉家怡》積極建立穩固保障迎退休

《積金有道》許多人都希望能盡早退休，好好享受人生。不過過去一年社會環境和經濟都起

了變化，市民的退休部署也受到一定影響，我們最近一期的ＡＩＡ理想退休生活調查其中一個新

增主題，除探究市民對理想退休生活的願景外，亦針對性地了解２０１９冠狀病毒病對市民退休

部署的影響。



＊逾六成人退休「儲備不足」＊



調查發現，在職人士平均希望６３歲退休，而他們的理想退休儲備金額為３４８萬元（中位

數）。我們進一步為每位受訪者獨立精算後，發現在職港人退休儲備不足情況再響起警號。

６３％受訪者的預期退休儲備，將不足以應付其理想退休生活開支，因而被歸類為「儲備不足」

人士。而「儲備不足」人士的儲備缺口更達２２３萬元（中位數），再創歷年調查新高。

「儲備不足」人士若希望能活出心目中的理想退休生活，很可能會面對兩種情況，包括需要延遲

９﹒３年退休，或大幅削減退休後每月理想生活費１００３９元（中位數），退休隨時變退「憂

」。



＊逾半港人收入減＊



快將踏入農曆新年之際，相信每個在職人士都很關心今年會否有人工加，有花紅派，而觀乎

過去一年全球經濟情況無疑與以往有別，或多或少都會對市民收入有所影響。ＡＩＡ理想退休生

活調查問及２０１９冠狀病毒病下受訪者的收入有無產生變化，結果顯示過半數人都要面對收入

減少，近四成甚至要動用退休儲備度日。

我們明白在現時的經濟環境下，部分市民逼不得已需動用儲蓄甚至退休錢解燃眉之急，大家

謹記待經濟回穩後，要盡快為退休重新部署，加碼儲蓄以追回耽誤了的時間。而未有受太大影響

的市民，亦應嚴守儲蓄規律，為自己和家人積極建立更穩固的退休保障。



＊三月底前把握機會參與強積金可扣稅自願性供款＊



若各位想加強退休保障，退休退得「優」，現時市面有眾多工具可助大家一把，其中包括強

積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）。ＴＶＣ供款模式簡易靈活，成員更可按個人需要或收入變化

，隨時調整供款模式及金額，並可享扣稅好處。２０２０╱２１課稅年度將於今年三月底完結，

還在猶豫的您仍可把握機會參與ＴＶＣ，以趕上今個課稅年度的扣稅尾班車。

明天將是農曆新年，預祝本港社會經濟盡快復甦，大家在新一年身體健康，事事順利！

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由於扣稅金額根據不同人士的不同稅務安排可能會有所不同，一切有關強積金可扣稅自願性

供款及合資格年金保費的稅務扣除，請依據相關《稅務條例》。

稅務扣減是從應課稅入息中可申請扣除的項目之一，並不等於可從應繳總稅款直接扣減。有

關稅務扣減詳情，請參閱香港稅務局網頁，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。

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《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

