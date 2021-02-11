美團破頂小米走高，港股收爐半日市升１３４點收３０１７３點

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，道指微升，標指及納指偏軟。今

早美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話，提及香港、新疆等問題，亦就雙邊關係交換意見

。中國Ａ股開始休市，今日為港股鼠年最後一個交易日，只有半日市，開報２９９９５點跌４３

點報２９９９５，科技股及內需消費品股回吐，恆指最多跌過２１０點報２９８２８，惟隨美團

（０３６９０）及小米（０１８１０）倒升，恆指最多倒升１４５點見３０１８４點；最終收報

３０１７３點，升１３４點或０﹒４５％，五連升累漲１０６０點或３﹒６４％。國指報

１１８８０點，升７０點或０﹒５９％。科指報１０４１１點，升１９６點或１﹒９２％。主板

成交９２０﹒８７億元。

重磅股方面，騰訊（００７００）公布一名高管被內地當局拘留涉個人腐敗案，與旗下

Ｗｅｃｈａｔ，股價跌０﹒５３％，報７５７元。阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒３８％，報

２６１元。美團（０３６９０）升３﹒３９％，報４４５元，盤中再破頂高見４４５元。友邦

（０１２９９）升０﹒２９％，報１０３﹒５元。建行（００９３９）升１﹒４７％，報

６﹒２３元。

Ａ股下周四（１８日）啟市。



＊盼小陽春銷售佳，地產股偷步走高＊



市場憧憬農曆新年過後，會有一波售樓小陽春，發展商亦會推出優惠吸客，再加上政府或於

年初七起放寬社交距離措施，地產股向上，恆地（０００１２）升０﹒８１％，報３１﹒２５元

；新地（０００１６）升１﹒４９％，報１０８﹒８元；新世界（０００１７）升０﹒２８％，

報３５﹒５元；長實（０１１１３）揚２﹒３％，報３９﹒９５元；九置（０１９９７）

４３﹒９５元升０﹒４６％；太地（０１９７２）報２２﹒５５元升０﹒９％。

聯儲局主席鮑威爾稱，美國勞工市場壓力仍大，承諾將竭盡所能促進就業，繼續實施量化寬

鬆政策。本地銀行股仍然造好，繼匯控（００００５）之後，渣打（０２８８８）將於本月２５

日審議會否派發去年度末期股息，升０﹒７１％，報４９﹒４元。匯控微軟０﹒２３％，報

４２﹒５元；恆生（０００１１）升０﹒６２％，報１４６﹒２元；東亞（０００２３）升

０﹒９１％，報１７﹒７４元；中銀（０２３８８）升０﹒８５％，報２３﹒６５元。



＊康希諾復牌炒高，新春酒店訂房率低賭股個別走＊



聯交所更新生物科技公司上市文件披露指引信，就披露若干主要業務和產品範圍資料等事宜

提供指引。生科股個別發展，開拓藥業（０９９３９）抽高１３﹒２２％，報１６﹒１元；沛嘉

醫療（０９９９６）升４﹒０３％，報２８﹒４元；四環（００４６０）跌２﹒１５％，報

２﹒２８元。新冠病毒疫苗獲墨西哥緊急使用授權的康希諾生物（０６１８５）今復牌，揚

２﹒２４％，報４１９﹒２元。君實生物（０１８７７）合作夥伴美國禮來製藥的在研抗體藥物

雙抗體療法獲美國藥監局批准緊急使用授權，走高６﹒８７％，報９１﹒０５元。

澳門旅遊局看淡農曆新年假期訪澳旅客量，估計會徘徊在每日１﹒６萬至２萬人次，而新年

期間酒店訂房率平均只得三成。濠賭股個別發展，金沙（０１９２８）軟０﹒７３％，報

３３﹒９元；銀娛（０００２７）平收，報６８﹒９５元；永利澳門（０１１２８）跌

０﹒２８％，報１４﹒０６元；新濠（００２００）跌０﹒５２％，報１５﹒２２元。美高梅

（０２２８２）去年收益淨額減少７７％至６﹒５７億美元；經調整物業ＥＢＩＴＤＡＲ盈轉虧

損為１﹒９４億美元，股價仍升１﹒９％，報１２﹒９元。（ｎｓ）

