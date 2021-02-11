《缸邊麗評－熊麗萍》北水抱團好氣派，快手伺位快手買

《缸邊麗評》北水於本周二（９日）起暫停，港股及北水愛股成交亦較淡靜，而上周五
（５日）上市的快手（０１０２４）乘勢搶盡風頭；雖然該股上市第二個交易日股價曾調整至
２８３元（較上市價仍大升１﹒５倍），但周三（１０日）已再展升浪，今天更突破
４００元再創新高。
＊快手多憧憬，續大漲小回＊
快手股價不斷創新高，除了因為上市招股反應熱烈，個人及機構投資者基本上均持貨不足，
在市場增持的意欲甚高，加上恆指服務公司於本周二公布將該股快速納入恆生綜合指數、恆生中
國企業指數及恆生科技指數等，並將於本月２２日收市後生效。國際性指數ＭＳＣＩ早前亦公布
於下月一日將快手納入ＭＳＣＩ全球標準指數，相關基金被逼追貨，為股價增添助力。除此之外
，市場正憧憬快手將納入恆生指數成分股及港股通核准買賣股份，令大家更惜貨不沽。
恆指服務公司於去年５月決定修訂指數成分股納入準則，容許同股不同權及第二上市股份成
為恆指成分股及國指成分股，每家公司佔指數比重上限為５％，結果小米集團
（０１８１０）及阿里巴巴（０９９８８）於去年８月正式納入恆指及國指，１１月份亦將美團
（０３６９０）納入為指數成分股，這個修訂也為同屬同股不同權的快手打開納入恆指成分股大
門。市場另一憧憬是快手可成為港股通核准股份。筆者相信上述兩項憧憬最終也會成為事實，是
以短期股價仍是大漲小回格局，未入市者仍可在３６０元至３７０元買入；投資者亦宜留意政策
對短視頻內容的監管風險，若借消息調整又是另一次買入機會。
＊騰訊晉金牛，美團變大牛＊
快手升得夠快手，持有快手２２％股友權的騰訊（００７００）亦水漲船高，昨天曾見
７００元。騰訊一直受北水青徠，今年初以來的２６個交易日，北水持續買入騰訊，涉及金額達
１１４８億元，佔期內港股通淨買入金額三成，其中一個原因是內地新成立港股基金吸金能力強
，當中對於互聯網龍頭及Ａ股市場比較稀缺的品種（騰訊及美團）成為北水的追捧對象。雖然北
水在本月１８日才恢復買賣，但市場資金昨天又積極先行入市吸納，北水在假期後也只得被逼追
入，快手、騰訊、美團料將成為北水新經濟股的「抱團」新組合。騰訊和美團，有望變身金牛（
１０００元）及大牛（５００元）股。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
＊筆者並無持有上述股份
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