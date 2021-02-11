《財金樂道－陳樂怡》港股獨有龍頭及國策長線主題值關注

《財金樂道》農曆新年長假期前夕，大市成交縮減，資金集中流入中型股及新股。在Ａ股春

節效應發力的情況下，港股臨近歲晚一度衝破３００００點。由於北水南下尋找吸引的投資對象

，已成大趨勢，預期假期後北水重臨，可維持穩定、長期性流入，支持港股再試１月高位。建議

關注港股獨有、Ａ股市場沒有同類的優秀企業，以及符合國策方向的長線主題，有望在３月舉行

的兩會中進一步受惠。



＊大宗商品價格走強續為短期焦點＊



美國財政部長耶倫敦促國會通過最新的財政刺激計劃，同時表明即使存在通脹風險，大規模

刺激方案對於目前疲弱的就業市場是必須的。再加上美國每日新感染新冠肺炎的病例繼續下降，

而疫苗接種進度加快，加大投資者對經濟復甦的憧憬。通貨再膨脹的風險，觸發資金由債券市場

轉向商品市場，大宗商品價格走強，預期繼續為短期焦點。

近期銀價大幅波動，網民指銀價過去一段時間處於不合理的低位，呼籲集體買入，１月底曾

升至３０美元的高位。然而，商品交易所上調期貨保證金，令銀價從高位回落。雖然預期白銀今

年供應或過剩，但新能源產品以及電動車對白銀的長遠需求龐大，加上工業復甦，銀價基本因素

在改善。短期而言，白銀價格於３０美元是主要關鍵阻力位。



＊美債息走高影響高增長股的估值＊



Ｔｅｓｌａ購入比特幣，同時宣布Ｔｅｓｌａ將會接受比特幣為支付方式，成為首間接受比

特幣交易的主要汽車生產商。ＡｓｓｅｔＤａｓｈ最新數據顯示，比特幣市值已超過７９００億

美元，超越目前市值排名第８的Ｆａｃｅｂｏｏｋ。分析指出，特斯拉買入比特幣，對投資者來

說是改變遊戲規則的舉動，有助於該加密貨幣作為真正貨幣地位的合法化。預計短線資金將繼續

流入比特幣。

超過一半的標普５００指數成分股已經公布季度業績，目前預期第４季整體盈利將錄得按年

增長，扭轉前３季的跌勢。此外，已公布的企業業績，約８成盈利優於預期。另一方面，美國最

新經濟數據有所改善，總統拜登提出的財政刺激計劃取得進展，以及疫苗接種加快，投資者憧憬

美國經濟復甦。美股繼續反覆試新高。但是，美股估值溢價很高。加上資金從國債市場流走，美

國１０年債息率逼近１﹒２％，將影響高增長股的估值。



＊關注恆指綜合指數新增的成分股＊



Ａ股傳統上於農曆新年假後較大機會上升，以及兩會前的憧憬，再加上疫情稍作緩和，吸引

資金提前部署Ａ股。經濟數據層面，中國１月官方製造業ＰＭＩ為５１﹒３，按月下跌０﹒６個

百分點，主要受到疫情反覆，部分工人因應隔離要求提前返鄉。不過，歐美疫情稍有緩和，疫苗

接種加快，外貿需求復甦。中國疫情回穩，就地過年將縮短生產停工周期，２月ＰＭＩ有望改善

。

恆指服務公司將於２月２６日公布季檢結果，並於３月中旬生效，投資者焦點除注視恆指成

分股是否有變動外，亦關注新增的綜合指數成分股。新增的綜指成分股很大機會將獲納入港股通

名單。其中，多家２０２０年下半年上市的生物製藥股、消費股以及物管股均是熱門選擇。其中

，藍月亮（０６９９３）、華潤萬象（０１２０９）、合景悠活（０３９１３）、藥明巨諾（０

２１２６），值得留意。

環球經濟復甦，消費股近期表現強勢，當中體育用品股表現突出。體育用品行業大致完成去

庫存，折扣幅度收窄。市場需求回升，企業加快數碼化營銷渠道，線上銷售增長強勁。國際品牌

如Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ均對大中華地區展望正面，利好代工廠訂單及經銷商表現。不過，一

眾龍頭如安踏（０２０２０）、申洲（０２３１３）近期升幅頗大，建議投資者侯回調吸納。相

對而言，滔博（０６１１０）估值仍具吸引力，現價可收集。

國務院反壟斷委員會發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，針對市場關注較多的「二選

一」及「大數據殺熟」等問題作出專門規定，明確相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準。兩個

問題分別針對的是阿里（０９９８８）和美團

（０３６９０），預計短期拖低阿里及美團收入增長預期。然而，相關消息已部分反映於股價，

相關政策亦利好長遠行業發展。我們行業首選為騰訊（００７００）及網易（０９９９９），建

議投資者候股價回調部署。

最後，祝各位讀者牛年行大運﹗身體健康﹗



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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