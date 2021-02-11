【加碼調控】北京從嚴從重查處經營貸流入樓市，嚴格實施貸前調查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》北京銀保監局、人行營業管理部下發關於

加強個人經營性貸款管理防範信貸資金違規流入房地產市場的通知。通知顯示，監管部門將結合

監管大數據進一步加強非現場監測和現場檢查力度，對因信貸管理不審慎導致的個人經營性貸款

違規流入房地產市場的情況，將從嚴從重查處。

通知要求，一是嚴格實施貸前調查。加強客戶資質和信用狀況審核，關注客戶獲得經營性貸

款借款人資格的時間，審慎發放僅以企業實際控制人身份申請的個人經營性貸款。關注借款人第

一還款來源，必要時要求借款人提供納稅信息，不得簡單以抵押物價值評估代替借款人收入審查

。審慎向近期申請過個人住房按揭貸款或購買住房的客戶發放個人經營性貸款。科學合理設定授

信期限、額度及還款方式。

二是切實加強支付管理。嚴格執行受托支付制度，對借款人受托支付對象的資質和背景情況

予以關注，防止信貸資金轉入與借款人經營活動無關的帳戶。



＊個人經營貸合同加入資金違規入樓的懲罰性條款＊



三是盡職落實貸後管理。採取有效措施跟蹤貸款資金使用情況，及時關注借款人經營及變化

情況。出現借款人退出公司經營，或以轉讓股權等方式失去對公司實際控制權等情況時，應及時

採取必要措施確保貸款資金安全。

四是完善合同約束機制。簽訂個人經營性貸款合同時，應設定針對信貸資金違規流入房地產

市場等各類不誠信行為的約束性或懲罰性條款，並充分提示借款人。

五是審慎開展第三方合作。加強對第三方機構合作貸款業務的合規管理力度，如審核發現為

借款人違規獲得個人經營性貸款提供「過橋」資金、以「空殼公司」包裝借款人資質等行為的中

介機構，應立刻終止業務合作，並將相關線索上報監管部門。

