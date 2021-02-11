《思前想後－郭思治》港股倘企穩十天廿天線，下一目標３０１９１

《思前想後》大市已開始步入二月份之中旬。在先低後高之形態主導下，恆指暫是由１日之

低位２８３８２點升至１０日之高位３００７５點。留意２０天線（約２９１７４點）及１０天

線（約２９０７８點）之支持，因只要大市能繼續穩守在上述兩組平均移動線之上，即表示大市

該有機會進一步上尋月內新高，而暫時之上望目標該為１月２５日之高位３０１９１點及２０１

９年４月１５日之高位３０２８０點。當然，如大市一旦跌穿１０天及２０天線，則技術上可能

會進一步下試本月１日之低位２８３８２點。



＊港股消化中期升幅略嫌太短＊



從技術上看，目前大市該已進入中期升浪後之正常回吐及消化中。恆指自去年９月２５日低

位２３１２４點開始之中期升浪，至今年１月２５日高位３０１９１點止計，在１６周內，大市

累積之升幅共達７０６７點。論幅度當不算小，故出現回吐乃正常現象。而自１月２５日高位３

０１９１點開始之回調，暫見喘定於１月２９日之低位２８２５９點。即是說，在五個交易日內

，大市共回調１９３２點，相對升幅為７０６７點，即大市共回調升幅之２７％，故論回調之幅

度該不算小，但時間上卻是太短。因大市經過逾１６周之中期上升，所需之消化時間該為兩至三

周。換之言，整個消化期可能需伸延至二月份之中旬尾。



＊北水１８日恢復可帶來動力＊



談到此點，當需留意大市之動力。由於北水由２月９日開始將暫停南下，故在動力減退下，

大市暫確難抱太多上望憧憬。期間即使市場偶見急升，惟可能只屬波幅性之後抽而已。從本周二

（９日）之成交金額已減至１４９９億元計，大市暫確欠缺一股欲上衝之動力及熾烈感。或需待

本月１８日北水開始恢復南下後，大市才能再有足夠之動力試頂。

另外，農曆新年已近，傳統而言，大市多會受大節之氣氛所影響，而其時市勢當會處整固不

明之中。即是說，任何短炒行動均不宜操之過急及過勇。另外，持貨輕身者當可持盈保泰，惟持

貨偏重頂則最好做妥風險管理。值得留意的是，於農曆假期中港股會休市兩天，期間如外圍股市

出現逆轉，持貨偏重者所受之壓力將不少。畢竟近期不少股份是在投機炒賣上大幅推上，當中確

存在一定回吐風險。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

