【大國博弈】據報拜登將與習近平通電話，美國防部將審核對華策略

《經濟通通訊社１１日專訊》《彭博》引述消息人士報道，美國總統拜登將在當地周三晚上

，即本港時間今早，與中國國家主席習近平通電話。這將是拜登入主白官後兩人首次通話，白宮

發言人未有評論有關報道。

報道指，二人將就香港問題、貿易、科技、南海等議題討論。

拜登上任後先後與加拿大、英國、法國、德國、日本等傳統盟友的領導人通電話，亦有與俄

羅斯總統普京通話，唯獨一直未與中國通話。拜登日前接受訪問時表示，至今仍無機會與習近平

通話，但沒有理由不致電給他。



＊拜登下令國防部成立工作組，審核對華政策＊



拜登周三較早時視察國防部，他透露，國防部將成立一個特別工作組，重新審核對華的策略

。工作組將有四個月時間，就情報、科技及軍事參與等範疇進行審查，並提出建議。拜登表示，

審核的工作至關重要，藉此制定與中國有關的事務，以應對中國帶來日益嚴峻的挑戰。

有官員透露，國防部的工作組由１５人組成，重新審查美國政府對中國戰略的各個方面。

另一方面，拜登被記者問到，會否就中國可能未公開所有新冠疫情資料而懲罰中國，拜登指

他需要知道所有資料。（ａｃ）

