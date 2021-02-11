  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2021 08:04

【大國博弈】據報拜登將與習近平通電話，美國防部將審核對華策略

　　《經濟通通訊社１１日專訊》《彭博》引述消息人士報道，美國總統拜登將在當地周三晚上
，即本港時間今早，與中國國家主席習近平通電話。這將是拜登入主白官後兩人首次通話，白宮
發言人未有評論有關報道。
　　報道指，二人將就香港問題、貿易、科技、南海等議題討論。
　　拜登上任後先後與加拿大、英國、法國、德國、日本等傳統盟友的領導人通電話，亦有與俄
羅斯總統普京通話，唯獨一直未與中國通話。拜登日前接受訪問時表示，至今仍無機會與習近平
通話，但沒有理由不致電給他。

＊拜登下令國防部成立工作組，審核對華政策＊

　　拜登周三較早時視察國防部，他透露，國防部將成立一個特別工作組，重新審核對華的策略
。工作組將有四個月時間，就情報、科技及軍事參與等範疇進行審查，並提出建議。拜登表示，
審核的工作至關重要，藉此制定與中國有關的事務，以應對中國帶來日益嚴峻的挑戰。
　　有官員透露，國防部的工作組由１５人組成，重新審查美國政府對中國戰略的各個方面。
　　另一方面，拜登被記者問到，會否就中國可能未公開所有新冠疫情資料而懲罰中國，拜登指
他需要知道所有資料。（ａｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>