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11/02/2021 10:59

【大國博弈】習近平：台港疆問題涉中國主權，冀美方謹慎處理

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視》報道，今日早上，國家主席習近平與美國總統拜登
通電話。習近平表示，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國肯定是
一場災難。中美雙方應重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政治意圖、避免誤解誤判。中美
在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重平等相待。
　　習近平又指，台灣、涉港、涉疆問題事關中國主權及領土完整，希望美方謹慎處理。
（ａｃ）

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