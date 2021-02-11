【大國博弈】習近平：台港疆問題涉中國主權，冀美方謹慎處理

《經濟通通訊社１１日專訊》據《央視》報道，今日早上，國家主席習近平與美國總統拜登
通電話。習近平表示，中美合作可以辦成很多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國肯定是
一場災難。中美雙方應重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政治意圖、避免誤解誤判。中美
在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重平等相待。
習近平又指，台灣、涉港、涉疆問題事關中國主權及領土完整，希望美方謹慎處理。
（ａｃ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流 王衛首度現身香港記者會
|中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升 鼠年滬綜指累漲近二成三
|中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆 滬綜指創5年高 鼠年飆兩成
|板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股 綠葉製藥吸引力何在？
|剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命 點燃白銀長期升勢？
|剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力 全靠財政政策支撐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰