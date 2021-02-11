【大國博弈】習近平：中美應重建各種對話機制，避免誤解誤判

《經濟通通訊社１１日專訊》本港時間今日早上，國家主席習近平與美國總統拜登通電話。

據《新華社》報道，兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深

入交換意見。兩國元首都認為，今天的通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同

關心的問題保持密切聯係。



＊習近平：中美對抗對兩國和世界肯定是一場災難＊



習近平強調，當前，中美關係正處於重要關口。提及拜登曾說過，美國最大的特點是可能性

。希望現在這種可能性朝著有利於兩國關係改善的方向發展。兩國應該共同努力、相向而行，秉

持不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發

展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益，為抗擊新冠肺炎疫情、促進世界經濟復甦和維護地區

和平穩定作出應有貢獻。

習近平表示，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，中美對抗對兩國和世界肯定

是一場災難。強調中美在一些問題上會有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方

式妥善管控和處理。兩國外交部門可就雙邊關係中的廣泛問題以及重大國際和地區問題深入溝通

，兩國經濟、金融、執法、軍隊等部門也可以多開展一些接觸。中美雙方應該重新建立各種對話

機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。



＊台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，美方應該慎重行事＊



根據白宮發布的新聞稿，拜登在與習近平通電話中強調，美國的優先事項是維護美國人民的

安全，財產、健康，及保持一個自由和開放的印太地區。他亦提及，關注中國的不平等貿易，及

中國在香港、新疆侵犯人權的行動，包括對台灣日益獨斷的行為。

《新華社》報道指，習近平提到，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領

土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

習近平強調，面對當前充滿不確定性的國際形勢，中美作為聯合國安理會常任理事國，承擔

著特殊國際責任和義務。雙方應該順應世界潮流，共同維護亞太地區和平穩定，為促進世界和平

與發展作出歷史性貢獻。



＊拜登：美中兩國應避免沖突＊



《新華社》報道轉述拜登指，中國是具有悠久歷史和偉大文明的國家，中國人民是偉大的人

民。美中兩國應該避免衝突，可以在氣候變化等廣泛領域開展合作。美方願同中方本著相互尊重

的精神，開展坦誠和建設性對話，增進相互理解，避免誤解誤判。（ａｃ）

