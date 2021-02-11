  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/02/2021 09:28

《輪證高清－孫明哲》資金流入美團淡倉，沽證熊證之間如何選擇？

　　《輪證高清》美團（０３６９０）近日走勢強勢，周三（１０日）再創出上市高位
４３６﹒６元，吸引資金流入美團的淡倉，美團認沽證及熊證近日都見資金流入。有投資者問到
認沽證及熊證之間應該如何選擇呢？認沽證及熊證都是看淡的投資工具，投資者選擇時其實不應
該只考慮其中一款，而是應該多作比較，根據市況選擇合適的產品，我們就用美團認沽證及熊證
為例說明。
　　選擇投資工具首要考慮是產品的風險及潛在回報，而比較認沽證及熊證的潛在回報就要比較
槓桿，現時市場上中期輕微價外的美團認沽證實際槓桿不足４倍，並不是十分吸引，而美團熊證
的槓桿明顯較高，部分貼價證的槓桿更高於２０倍。當然，投資者要同時留意貼價證的收回風險
，在風險及潛在回報之間作出平衡，牛熊證的要最大風險是收回風險，所以在選擇熊證時要留意
收回價，以距離正股價約１０％為例，如收回價４８０元的美團熊５９２０１，槓桿就有約８倍
，比中期輕微價外認沽證高出一倍，投資者就可以衡量這高出來的槓桿能否彌補到收回風險，從
而在兩者之間作出選擇。當然，投資者亦可比較不同收回價的產品，挑選合適自己策略的產品。
　　事實上，並不是牛熊證永遠較認股證槓桿高，由於現時美團不斷創出新高，市場上缺乏合適
行使價的認沽證，於是發行商新發行更貼價認沽證上市，新上市產品年期較長導致槓桿較低。因
此，投資者在選擇產品時亦需要多作比較，因應當時產品的風險及回報作出取捨，挑選合適的產
品。《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股　綠葉製藥吸引力何在？
剖析天下10/02/2021
散戶狹空起革命　點燃白銀長期升勢？
剖析天下10/02/2021
泰國經濟增長乏力　全靠財政政策支撐
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>