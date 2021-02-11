《輪證高清－孫明哲》資金流入美團淡倉，沽證熊證之間如何選擇？

《輪證高清》美團（０３６９０）近日走勢強勢，周三（１０日）再創出上市高位

４３６﹒６元，吸引資金流入美團的淡倉，美團認沽證及熊證近日都見資金流入。有投資者問到

認沽證及熊證之間應該如何選擇呢？認沽證及熊證都是看淡的投資工具，投資者選擇時其實不應

該只考慮其中一款，而是應該多作比較，根據市況選擇合適的產品，我們就用美團認沽證及熊證

為例說明。

選擇投資工具首要考慮是產品的風險及潛在回報，而比較認沽證及熊證的潛在回報就要比較

槓桿，現時市場上中期輕微價外的美團認沽證實際槓桿不足４倍，並不是十分吸引，而美團熊證

的槓桿明顯較高，部分貼價證的槓桿更高於２０倍。當然，投資者要同時留意貼價證的收回風險

，在風險及潛在回報之間作出平衡，牛熊證的要最大風險是收回風險，所以在選擇熊證時要留意

收回價，以距離正股價約１０％為例，如收回價４８０元的美團熊５９２０１，槓桿就有約８倍

，比中期輕微價外認沽證高出一倍，投資者就可以衡量這高出來的槓桿能否彌補到收回風險，從

而在兩者之間作出選擇。當然，投資者亦可比較不同收回價的產品，挑選合適自己策略的產品。

事實上，並不是牛熊證永遠較認股證槓桿高，由於現時美團不斷創出新高，市場上缺乏合適

行使價的認沽證，於是發行商新發行更貼價認沽證上市，新上市產品年期較長導致槓桿較低。因

此，投資者在選擇產品時亦需要多作比較，因應當時產品的風險及回報作出取捨，挑選合適的產

品。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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