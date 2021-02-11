《廣匯論勢－鄭廣復》Ｔｅｓｌａ買Ｂｉｔｃｏｉｎ，你呢？

《廣匯論勢》農曆新年將至，預祝各位讀者牛年牛運亨通、牛咁壯健！
最近Ｂｉｔｃｏｉｎ爆升又引起市場關注，我唔會阻大家發達，但要注意，首先，
Ｂｉｔｃｏｉｎ絕非貨幣，單是波動性、普及性及供應量已否定了其貨幣的角色，再加上「虛擬
」（應直用「虛疑」來形容）兩字，只能說，Ｂｉｔｃｏｉｎ只能說是一小型俱樂部內的代幣。
在此又要引用十多年前，從報章看到一個對炒作金融產品的比喻。兩個人互相不斷買賣一罐
沙甸魚，例如Ａ以１０元從Ｂ買入，Ｂ又以１１元從Ａ買回。進行了一段時間後，某日Ａ突然發
現罐頭已經過期，遂向Ｂ說明。Ｂ聽了，回道：「這有何關係，我們只是在買賣而已！」所以我
說，價格不等於價值！再引述索羅斯曾講過的一句話：「世界經濟史是一部基於假象和謊言組成
，且無終結的連續劇，它代表著通向財富之路，故要認清其假象，投入其中，然後在假象被識破
之前全身而退。」
＊價格不等於價值！＊
回說Ｔｅｓｌａ，該公司在今年２月８日向美國證券交易委員會申報，該公司已購入相當於
１５億美元的Ｂｉｔｃｏｉｎ，目的是將現金回報最大化，而該公司亦了解到相關產品可能受到
市場價格波動、減值及獨特的虧損風險所影響。簡單來說，Ｔｅｓｌａ是在已做好虧損的準購下
才購入Ｂｉｔｃｏｉｎ。此外，根據其公布截至２０２０年１２月３１日年度財務報表，
Ｔｅｓｌａ持有現金或現金等值資產總額１９３﹒８４億美元，為２０１９年財年的６２﹒６８
億美元三倍有多。
或許Ｔｅｓｌａ認為，持有大量唔等使的現金，不如買多少Ｂｉｔｃｏｉｎ，而且總值１５
億美元的Ｂｉｔｃｏｉｎ僅等於現金及等值資產的７﹒７４％。計一計數，假如Ｂｉｔｃｏｉｎ
較其買入價升值五成，１５億美元的投資就可換來７﹒５億美元的淨利潤。相比之下，
Ｔｅｓｌａ去年的經營淨收入（並非淨利潤）為８﹒６２億美元，雖然絕非生意淡薄，但亦不妨
買Ｂｉｔｃｏｉｎ博一博！
＊波動性是最大風險＊
Ｔｅｓｌａ又表示，日後可能會不時或長期購買及持有Ｂｉｔｃｏｉｎ，且希望在不久的將
來，在法規及有限的基礎上，開始接受Ｂｉｔｃｏｉｎ作為產品的其中一種付款方式，而在收款
後，該公司或不會對Ｂｉｔｃｏｉｎ進行結算（即沽出並兌換成其他流通貨幣）。我即時有個疑
問，若然Ｂｉｔｃｏｉｎ由目前４萬多美元，大跌八成至１萬多美元，Ｔｅｓｌａ的產品售價會
否大幅上調？
至於一般投資者，你是否亦做好虧損的準備，並且輸得起？雖然Ｔｅｓｌａ並無說明它是否
以槓桿形式持有Ｂｉｔｃｏｉｎ，但我相信，以一家咁大嘅公司，又非缺乏現金，根本無須像散
戶般去做槓桿。據我了解，用槓桿去買Ｂｉｔｃｏｉｎ所付利息不菲，而波動性是最大的風險。
《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）
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