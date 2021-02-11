《神州縱橫－凌昆》拜登時期中美關係難見改善

《神州縱橫》日前拜登親自講述了外交包括對華政策要點，一如預期遏制中國的大方向不變

，但仍有一些重要信息值得關注。中國對美國的政策亦逐步有了反應，當中同樣有值得關注的信

息。



＊中國成頭號對手要全面遏制＊



拜登講話涉及中國的至少有三大要點：（一）頭號對手。中俄都是對美國的重大挑戰，而中

國更是在經濟、安全及價值觀上最重要競爭對手。（二）全面對抗。美國要反制中國在經濟、人

權、智權及全球管治等各領域的挑戰。（三）若符合美國利益兩國仍可合作。要真正了解拜登政

府的遏華政策，必須回顧美國對華策略思維的變化。本來美國傳統鷹派以俄羅斯為頭號和即時對

手，而中國則是長遠勁敵，但特朗普政府在另類右翼（Ａｌｔ－Ｒｉｇｈｔ）影響下，逐步改以

中國為頭號對手，甚至有部分人提出聯俄抗中的說法。拜登把中國定位為首要對手顯示民主黨亦

繼承了右翼思維，使之成了兩黨共識及美國主流政見。特朗普啟動了對華貿戰，主要是針對中國

的所謂不公平競爭及偷竊技術等而發起了關稅戰、科技戰。在這基礎上蓬佩奧等極右鷹派又增加

了意識型態及人文文化等領域的對抗，全面啟動新冷戰，由實利之爭擴展到有如過去美蘇間的體

制之爭，甚至不同民族間文明衝突。拜登顯然是繼承了這個趨勢，但預料還將在至少兩個方面深

化新冷戰，為其增添民主黨烙印。其一是意識型態上的，民主黨對此更為著重，當年克林頓政府

便曾把人權與最惠國待遇掛勾。在新疆、香港等事務上人權問題將再被放大。



＊中美難真正合作＊



其二是拜登甫上台便忙著拉幫結派圍堵中國，在與英法澳等多國領袖電談上都提到合力應對

中國挑戰，積極組建反華大聯盟。故可以預期拜登時期的新冷戰會更像過往美蘇冷戰，著重意識

型態和形成兩大陣營對歭。拜登已表明外交將再成對外工作重點，美國要重新領導世界，反華將

是重中之重。有人認為拜登提到中美合作的可能是個正面信息，實際上這乃美麗的誤會：合作要

在有利美國的大前提下進行，實即是按美國條作辦事，也是特朗普「美國優先」路線的回魂，與

中國提出的平等互利原則大相逕庭。本來有兩個領域中美確可真正互利合作並惠及全球。一是節

能減排。拜登要重返巴黎協定，本有望重演當年奧巴馬與習近平合作推動協定通過的好戲，但美

方卻已擺出對抗姿態，指責中國環保做得不夠。二是抗疫。由於美國疫情失控中美合作美國在利

更多，但美方亦繼承了特朗普指責中國瞞報及不透明。這樣便把合作機會也變成了對抗場地。從

上述可見，拜登時代中美關係進一步惡化的可能性不容低估，所謂拜登帶來中美關係蜜月期或緩

衝的說法難以成立。《資深評論員 凌昆》

