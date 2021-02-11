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11/02/2021 10:26

【大國博弈】白宮：拜登與習近平通話，談及香港新疆台灣等問題

　　《經濟通通訊社１１日專訊》本港時間今早，美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話。
白宮引述拜登表示，美國的優先事項是維護美國人民的安全，財產、健康，及保持一個自由和開
放的印太地區。拜登亦提及，關注中國的不平等貿易，及中國在香港、新疆侵犯人權的行動，包
括對台灣日益獨斷的行為。
　　白宮又指，雙方還就新冠肺炎疫情、全球氣候變化、及防止武器擴散等交換了看法。
　　拜登祝願中國人民新春愉快。（ｗｌ）（ｚｚ）

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