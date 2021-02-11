【ＦＯＣＵＳ】拜登首致電習近平，揭對華「結果導向」新思路

【ＦＯＣＵＳ】爆竹聲中一歲除，上任逾２０日的美國總統拜登與中國國家主席習近平之間

的ｆｉｒｓｔ ｃａｌｌ終於響起。跟上周五（５日）兩國最高外交官員「先拜年，後人權」的

火熱互動相似，拜登於電話中同提及香港╱新疆╱台灣議題、北京的脅迫性和及不公平經濟行為

等，惟中美未來可能合作領域同大門初啟。



＊拜提港台疆議題，習倡重建對話機制＊



加拿大、英國、法國、德國、墨西哥、日本、澳洲、韓國、印度……１月２０日正式就職，

跟盟友或對手（俄羅斯）首腦密密通電話的拜登，終於趁中國農曆新年除夕「ｏｃｃａｓｉｏｎ

（時機）」，於北京時間周四（１１日）上午約１０時致電中國「老朋友」習近平。

據白宮於通話結束後迅速發布的百餘字簡報，拜登先對中國人民致以春節問候和祝願，之後

重申兩大政策優先，包括：一，保護美國人的安全、繁榮、健康及生活方式；二，維護自由開放

的印太地區，並強調了對北京脅迫性和不公平經濟行為、香港╱新疆╱台灣議題的關切。

新華社於白宮簡報後約１５分鐘發出「ＸＩ ＢＩＤＥＮ ＨＯＬＤ ＰＨＯＮＥ

ＴＡＬＫＳ」５個字英文快訊；央視稍後報道，習近平指中美合則兩利，鬥則俱傷，「合作是雙

方唯一正確選擇」，強調雙方應重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤

判。他並提及，台灣、涉港涉疆等問題事關中國主權和領土完整，希望美方給予謹慎處理。



＊評估前任缺陷在「耗盡美核心力量」＊



值得留意的是，拜登於通話中誓言，致力於在有利推進美國人及其盟友的利益時，尋求「務

實的、以結果為導向（ｐｒａｃｔｉｃａｌ，ｒｅｓｕｌｔｓ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ）」的接觸，

而此無疑將成為拜登政府未來４年與中國打交道的新思路。

就在習拜通話前稍早，白宮高級行政官員在媒體吹風會上表示，研究了特朗普政府過去四年

與中國之間的戰略競爭，認為其主要缺陷在於「耗盡了美國的核心力量」，包括價值觀、國內政

經體系、在聯盟及國際機構中的領導地位等，而拜登政府將試圖修復這些「實力之本」。

回看過去四年，特朗普即興亂打中國牌，雖搶盡媒體頭條，但從收窄逆差、孤立北京、制裁

中企等的實際效果看，可謂形式大於實質。華府智庫「戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）」就建

議新政府，以兩步驟擺脫特朗普主義局限：全面評估現有方法的假設、工具、成效，在此基礎上

定義新方法；制定「從Ａ點到Ｂ點」的系統計劃，跟拜登提及的「務實、結果導向」不謀而合。



＊抗疫、氣候等三大合作領域大門初啟＊



時值美國海軍作戰艦上周四（４日）於拜登上任後首次穿越台灣海峽，中國同日宣布成功實

施陸基中段反導攔截技術試驗；拜登周三（１０日）最新宣布五角大樓成立新特別工作組，負責

評估對華防務戰略－－兩國於印太地區「鬥而不破」升溫，惟未來可能的合作領域同大門初啟。

白宮簡報末尾提及，拜登指兩國領導人就應對新冠肺炎大流行，及全球衛生安全、氣候變化

、防止武器擴散的共同挑戰交換了意見；他稍後並發推稱，將在符合美國利益時跟中國合作。

鑑於雙方未來的較勁主戰場或從流於形式的貿易赤字、傾銷補貼等爭拗，轉為更實質的科技

創新、供應鏈、國家安全等領域，對同樣期待「得到回報」的中國而言，符合戰略國策大方向的

龍頭行業、公司都勢成贏家。

