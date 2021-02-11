《法證攻防－林恩》快手為何如此搶手？

《法證攻防》內地短視頻平台快手科技（０１０２４）上周五正式登陸港股，相關窩輪產品

亦同步上市。快手香港公開發售超額認購過千倍，一手中簽率只有４％，可謂一手難求。快手上

市首日高開１９４％，最高見３４５元，是招股價１１５元的三倍，全日錄得約３７６億元成交

。上市第四日，快手股價已經邁向４００元大關，最高見３９８元。快手為何如此搶手？業務模

式又是甚麼？

港股新股市場氣氛熾熱，快手上市首日便突破１萬億市值。上周五收市後，ＭＳＣＩ公布，

將於３月１日把快手納入全球標準指數及中國全股票指數。香港恆生指數公司周一宣布，快手科

技符合相關指數的快速納入規則要求，將於２月２２日收市後獲納入多項指數，包括恆生中國企

業指數，恆生科技指數，恆生綜合指數，恆指互聯網科技業指數等，並於２月２３日起生效。

互聯網企業的發展通常要經歷幾個階段，吸引流量，流量變現和實現盈利。截至２０２０年

９月３０日止九個月，快手中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為

３﹒０５億及７﹒６９億。日活躍用戶在快手應用的日均使用時長超過８６分鐘。快手淺白的短

視頻風格和較低的內容創作門檻，吸引用戶在觀看的同時創作分享，內容創作者佔平均月活躍用

戶在快手應用上的比例約２６％，快手應用上每月平均短視頻上傳量約１１億條。

流量變現方面，快手超過６２％的收入來自直播業務，直播業務涉及向觀眾銷售虛擬物品，

觀眾購買虛擬物品後可於直播期間將其作為禮物贈送給主播。其次是佔比３２﹒８％線上營銷服

務，為客戶提供全套線上營銷解決方案。另外，快手於２０１８年８月推出電商業務，還設計網

絡遊戲和其他增值服務。截至９月３０日止９個月，電商交易總額高達２０４１億元人名幣，是

２０１９年全年總額的３﹒４倍。

在實現盈利方面，快手過去幾年一直在「轉虧為盈」和「轉盈為虧」之間切換。截至

２０２０年１１月３０日止十一個月，快手總收入為人民幣５２５億元，經營虧損為人民幣９４

億元。快手在營收方面保持高速增長，２０１７年、２０１８年、２０１９年的總收入分別為人

民幣８３億、２０３億、３９１億元。但經營利潤方面，則是２０１７年盈利６億，２０１８虧

損５﹒２億，２０１９盈利６﹒８億。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

