《豪匯有期－陳健豪》美匯指數首季難大跌

《豪匯有期》美國總統拜登提出的１﹒９萬億經濟刺激方案，不停拉鋸後終於修成正果，市

場預期有關詳情有望下周出爐，亦有望在３月１５日即目前的補充失業救濟金到期前獲國會通過

。執筆時美國總統拜登、副總統賀錦麗和財長耶倫即將在白宮會見多間大型企業領袖，以推銷這

個方案，尤其是牽涉企業利益的議題例如上調最低工資及基建等，以及撥款７５億元協助合資格

企業申請貸款以支付員工薪酬。另一方面，美國財長耶倫表示支持大規模財政刺激措施，美股三

大指數齊破頂，而耶倫甚至指美國２０２２年恢復全民就業，令投資者對經濟前景轉為樂觀。耶

倫其實早在拜登上場前已曾提出支持大規模刺激經濟方案，亦容許偏高的通脹，加上多國持續接

種疫苗，並增加政府開支，而央行亦維持低利率政策及量化寬鬆，料可以推動往後經濟重啟，市

場轉炒再通脹概念，一眾商品價格回升。



債息上升亦成為市場上另一焦點，美國１０年期債息上升至１﹒１６５％，反映投資者已開

始押注通脹將會回升，尤其是經歷過去年自第二次世界大戰以來最嚴重的經濟收縮下，在聯儲局

容易高通脹、加上截至２月１日為止已經有超過２６００萬的美國人接種了新冠疫苗，而新增感

染個案似乎開始回落，美國經濟有望在今年下半年恢復至疫情的水平。不過奇怪的是，上星期市

場炒作美國經濟復甦速度比歐洲快，因此美元反彈、歐元回落；但本星期這理由應該進一步強化

此看法，但市場反而將歐元反彈，因此投資者必須明白外匯市場的操作特性，若任由市場消息牽

著走，極容易被左一巴、右一巴教訓。我仍認為美匯指數在９１﹒７－９２﹒５區間乃理想價格

吸納外幣、而歐元調整至１﹒１８５０－１﹒２０１０區間亦屬理想價格收集，幸運地在上周低

位在１﹒１９５０回升，目前策略上就可以先將止蝕推升至入市價例如１﹒１９５０，若不幸美

元繼續反彈就可以先平手離場，待更理想價格從新買入歐元，做到進可攻、退可守。



當然要解釋歐元反彈理據亦一大堆，例如意大利政局似乎有轉機，更多政黨支持由德拉吉成

立聯合政府，有機會解決今次意大利政治危機；加上歐盟考慮向更多疫苗供應商購買疫苗，亦有

望憧憬歐洲收窄跟英國及美國的接種差距等。留意美匯指數自１月份一度在８９﹒９－９１﹒０

橫行近數星期，預期美匯指數首季仍在８９﹒２至９１﹒７內低位整固，暫時再急跌出現另一次

單邊跌市機會不高，短線投資者在此水平高沽低買。《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》

