【香港政情】據報保安局研究將辱警罪涵蓋所有公職人員

《經濟通通訊社１１日專訊》據《蘋果日報》報道，警務處處長鄧炳強昨天在灣仔警察總部

再次舉行「與處長對話」時透露，保安局正研究設立「辱警罪」，計劃涵蓋所有公職人員；行動

處處長郭蔭庸亦指，未來將再提升警員裝備，並已購入電槍，將研究是否引入，因涉及政策改動

，故要「更小心」研究。（ｃｌ）（ｚｚ）

