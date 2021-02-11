【香港政情】林鄭發表新年賀詞：相信團結一致將可牛氣再現

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表農曆新年賀辭指，新一年是金牛年
，牛象徵勤奮、堅毅，相信只要大家團結一致，以堅毅的精神努力打拼，香港一定可以克服挑戰
。牛氣再現，再創高峰。
她表示，經歷過去一年的嚴峻挑戰，大家都希望新年會帶來新氣象，因為疫情關係，今年市
民應政府的呼籲減少聚會，過一個平靜的春節，但科技發展拉近大家的距離，可以不同方式向本
地和海內外親戚朋友祝賀。（ｃｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|FOCUS11/02/2021
【FOCUS】拜登首致電習近平 揭對華「結果導向」新思路
|開市Good Morning11/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：中海油追落後空間不大
|財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流 王衛首度現身香港記者會
|中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升 鼠年滬綜指累漲近二成三
|中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆 滬綜指創5年高 鼠年飆兩成
|板塊分析10/02/2021
獲高瓴溢價入股 綠葉製藥吸引力何在？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰