【香港政情】林鄭發表新年賀詞：相信團結一致將可牛氣再現

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今日發表農曆新年賀辭指，新一年是金牛年

，牛象徵勤奮、堅毅，相信只要大家團結一致，以堅毅的精神努力打拼，香港一定可以克服挑戰

。牛氣再現，再創高峰。

她表示，經歷過去一年的嚴峻挑戰，大家都希望新年會帶來新氣象，因為疫情關係，今年市

民應政府的呼籲減少聚會，過一個平靜的春節，但科技發展拉近大家的距離，可以不同方式向本

地和海內外親戚朋友祝賀。（ｃｌ）

