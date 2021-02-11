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11/02/2021 12:06

【新冠肺炎】何栢良形容新年未過放寬處所限制大膽，有潛在風險

　　《經濟通通訊社１１日專訊》政府公布，大年初七將有條件放寬晚市禁堂食限制以及重開美
容院、健身中心等表列處所。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，今次放寬處所限制的步伐
比起第三波疫情時快很多，形容做法「大膽」，如果新年未過就放寬限制，有一定潛在風險。
　　他又認為，使用「安心出行」應用程式以及為處所員工進行定期檢測，只屬輔助性質，防疫
關鍵在於當局會否改變以往出現食肆等場所確診個案時的被動處理形式，參考高危大廈「封區」
的做法。

＊每兩周檢測一次太疏＊

　　何栢良在電台節目指出，要求處所員工每兩星期做一次檢測是隔得太疏，有機會走漏個案，
當局亦要加快通知市民檢測結果的進度。對於政府未有說明處所負責人要求顧客使用「安心出行
」後，收集得到的數據如何應用，發現個案時有哪些人會被送去檢測，他認為當局要交代更多細
節，否則對防疫幫助不大。
　　今日是農曆年三十，何栢良認為，只要做好個人衛生工作，市民可以外出拜年及逛年宵市場
，但他提醒到親友家拜年時要戴口罩，如需除下口罩進食，應避免交談，亦要避免跨家庭群組的
聚會。（ｓｌ）

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