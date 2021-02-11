【企業盈警】捷心隆（０２１１５）料全年純利減６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》捷心隆（０２１１５）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利大減６０％，減約１５００萬元，而未計上市開支的經調整純利減少約２８％。
該集團指，純利下跌主因期內雖錄得與２０１９年度相若收益，但毛利率減少約４個百分點
，以及上市開支增加約５００萬元人民幣所致。
該集團將於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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