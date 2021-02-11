【企業盈喜】原生態牧業（０１４３１）料全年純利增最多１﹒８倍

《經濟通通訊社１１日專訊》原生態牧業（０１４３１）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利介乎５﹒６億至６億元人民幣，比２０１９年度增最多約１﹒８２倍。

該集團指，純利上升主因本年度撥回與搬遷間接全資附屬拜泉瑞信誠牧業經營之拜泉瑞信誠

牧場有關減值虧損及應計費用，以及本地原料奶價格及銷量上升，毛利較相應年度增加。

該集團預期於３月底公布業績。（ｗｈ）

