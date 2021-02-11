【海航動向】海福德：控股股東海航被裁重整，或影響股權結構

《經濟通通訊社１１日專訊》海福德（００４４２）公布，有關海南銀行股對其間接控股股
東海航集團提出債務重組申請，於昨日董事會得悉海航集團收到海南省高級人民法院的民事裁定
書。根據該民事裁定書，法院裁定接受重組申請。
該集團確認，業務、營運、人力資源、資產、管理及財務均獨立於海航集團，將續確保營運
及管理穩定性。海航集團重組可能對該集團的股權結構有所影響，將密切監察有關事件發展。（
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