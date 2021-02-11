【海航動向】ＣＷＴ（００５２１）控股股東海航被裁重整

《經濟通通訊社１１日專訊》ＣＷＴ（００５２１）公布，有關間接控股股東被申請重整，

近日收到海航集團、海航實業通知分別收到海南省高級人民法院《民事裁定書》，裁定受理海南

銀行、長安銀行寶雞高新支行各自提出對海航集團、海航實業的重整申請。

該集團指，目前基於未收到控股股東變更通知，認為營運在重大方面照常進行，將持續關注

有關事件進展。（ｗｈ）

