《日入而息》拜登與習近平通電話關注香港問題，港股鼠年漲８％

《今天重點》﹡央視表示習近平與拜登通電話，就雙邊關係等交換意見；白宮表示拜登與習

近平通話，談及香港新疆台灣等問題；習近平稱中美應重建各種對話機制，

避免誤解誤判；台港疆問題涉中國主權，冀美方謹慎處理

﹡港股先跌後升鼠年漲２２２３點，科指面世以來飊五成

﹡騰訊（００７００）高管被內地當局拘留涉個人腐敗案，與旗下

Ｗｅｃｈａｔ無關

﹡林鄭發表新年賀詞：相信團結一致將可牛氣再現

﹡行政會議年初五休會，本月２３日復會

﹡消息指本港新增逾２０宗確診個案



《即日市況》﹡美團破頂小米走高，港股收爐半日市升１３４點收３０１７３點



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒２１２７╱３０，日圓最新報１０４﹒５６╱５７



《公司業績》﹡志高控股（００４４９）延遲刊發２０１９年年度業績及去年中期業績



《公司資訊》﹡康宏環球（０１０１９）下月股東會審議敦曉群、馬時亨出任董事

﹡中銀香港（０２３８８）向中小企送出「新春大利是」，總值高達６０８８

元；中銀香港推新春親子理財優惠

﹡南戈壁（０１８７８）首席財務官張維國辭任，何文浩接任

﹡海航科技投資（０２０８６）海航集團重整或影響股權結構，將關注事件進

展

﹡傳諾輝健康（０６６０６）香港ＩＰＯ以上限定價

﹡匯漢控股（００２１４）投資６﹒７％廣州富力票據，涉約４２７０萬元人

民幣

﹡匯豐向所有香港員工派發５００元電子利是

﹡電視廣播（００５１１）推賀年遊戲，派４０萬封利是涉逾２０００萬元

﹡佐丹奴（００７０９）推出海外寄送服務

﹡永義國際（０１２１８）擬溢價約２３﹒５％全購高山集團（００６１６）

，總代價逾３億元



《國企紅籌》﹡粵海置地（００１２４）以近８０００萬元人民幣招標粵海城地鐵通道工程

﹡越秀地產（００１２３）分拆物管業務上市，傳集資約２３﹒４億元

﹡首都機場（００６９４）１月旅客吞吐量按年跌近７８％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）高管被內地當局拘留涉個人腐敗案，與旗下

Ｗｅｃｈａｔ無關



《中國要聞》﹡國務院舉行春節團拜會，習近平向全國拜年

﹡央視表示習近平與拜登通電話，就雙邊關係等交換意見

﹡白宮表示拜登與習近平通話，談及香港新疆台灣等問題

﹡習近平稱中美應重建各種對話機制，避免誤解誤判；台港疆問題涉中國主權

，冀美方謹慎處理

﹡傳美國考慮向中國出口敏感技術實施更多限制

﹡江西大頭娃娃涉事產品含非法添加物，處貨值十倍處罰

﹡農曆新年電影檔期預售票房破１０億人幣

﹡受賄特別巨大，原銀監內蒙古監管局局長薛紀寧被公訴

﹡碳中和運動席捲全國，鋼鐵行業倡議十四五實現碳達峰

﹡去年中國境內ＥＴＦ產品規模破萬億，按年增近六成

﹡上交所表示終止柔宇科技科創板上市審核

﹡海航控股、海航基礎被實施退市警示，均於下周五復牌

﹡螞蟻集團上市煞停，報道指百億美元資金被困離岸公司

﹡外媒表示馬雲最近幾周一直在海南三亞打高爾夫球



《寶島快訊》﹡台駐美代表蕭美琴與美國助理國務卿會晤

﹡蔡英文發表春節談話，勉勵說粵語的民眾抱持信念



《其他消息》﹡行政會議年初五休會，本月２３日復會

﹡林鄭發表新年賀詞：相信團結一致將可牛氣再現

﹡據報保安局研究將辱警罪涵蓋所有公職人員

﹡鄒家成被加控七一立會暴動，戴耀廷稱公開發言不安全

﹡聶德權稱公務員宣誓有否追溯力須視乎是否涉違法行為

﹡實時監察系統將分階段兩年內全面覆蓋港鐵網絡



《新冠肺炎》﹡１５個年花銷售點今日午夜結束關閉

﹡下月起進入政府大樓或辦公室必須使用「安心出行」

﹡何栢良形容新年未過放寬處所限制大膽，有潛在風險

﹡深水埗佐敦三廈共５３人違強檢公告，各被罰５０００元

﹡陳肇始稱入餐廳便要掃「安心出行」，料大家願意配合

﹡黃傑龍憂政府檢測量不足以應付全港３０萬飲食業員工

﹡總商會表示放寬食肆限制為業界帶來喘息空間

﹡劉澤星稱科興疫苗提交的數據較在期刊上看到的多

﹡世衛專家小組表示武漢爆發疫情前兩個月疑已有感染個案

（ｚｚ）

