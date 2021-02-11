《窩輪匯智－劉嘉輝》黃金投資需求增不同產品如何選購？

《窩輪匯智》美匯指數自去年中回落，加上投資者憧憬部分國家如美國將推出更多刺激經濟

措施，市場對以黃金抗通脹的預期增加，帶動金價去年升至逾２０００美元一盎司的歷史高位，

近期雖然回落至１８００至１９００美元一盎司水平，但仍是過去１０年高位。不少投資者或會

問，若有意善用衍生工具捕捉金價的走勢，市場上有甚麼相關窩輪選擇？

金價造好到底又是否旺丁又旺財？根據世界黃金協會早前發表的報告顯示，金價在去年上升

的同時，需求分布在結構上出現了較大變化，來自金飾的黃金需求按年跌１４％至３７５９﹒６

噸，為金融海嘯以來最低。各國央行亦減慢吸金的步伐，按年跌六成。不過與此同時，全球匯金

ＥＴＦ去年流入量達破紀錄的８７７﹒１噸。此外，供應方面受疫情影響金礦生產，全年按年減

少４％至４６３３噸，為２０１３年以來減幅最大。

於港交所上市有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），其參考指標為ＩＣＥ

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ管理的拍賣為基礎的每

盎司黃金的下午定價，ＥＴＦ股價去年由１１１６元起步，金價於去年８月升至新高時，ＥＴＦ

股價則高見１５０８元，升幅最多為三成半，其後反覆回落至於去年１１月低見約１２８４元，

全年計其升幅仍有兩成三。市場上有不少以ＳＰＤＲ金ＥＴＦ為相關資產的窩輪，其中看好的認

購證較多，以看淡的認沽證較少，我們是少數有同時提供認沽證的發行人之一。惟值得一提，部

分產品特別是認購證之街價偏高，投資者宜留意較少街貨產品，以減低供求因素對輪價的影響。

另外，伴隨金價跌勢暫緩，金礦股近日走勢遠勝黃金表現，以紫金（０２８９９）為例，股

價從２０１９年至２０２０年中於２至４元之間上落，２０２０年下半年發力，２０２０年底升

至８﹒７８元，今年不消兩個月，本周再創新高見１１元樓上。公司將於３月１９日公布業績，

投資者如續看好其股價及波幅，不妨留意其貼價認購證。

投資者欲了解詳情，可上匯豐輪證網站

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《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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