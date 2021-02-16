《專家之言－張穎群》恒指連日造好，假後可望更上一層樓挑戰新高

《專家之言》美國５日公布１月份非農就業職位新增４﹒９萬個，唯少過預期增加１０﹒５

萬個。但好過去年１２月經修訂後的負２２﹒７萬個而恢愎增長。同月失業率６﹒３％，比上下

跌０﹒４個百分點，好過預期維持在６﹒７％。數據稍勝預期，加上國會及政黨都為準備推出的

新刺激經濟及為民解困措施而打開所有通道。投資者繼續憧憬已通過的１﹒９萬億美元解困措施

，可以刺激經濟恢復增長。更帶動石油價格創出疫情後的新高。財長耶倫表示，刺激財政的新方

案可推出後，來年勞工市場有望造到全民就業，否則失業率將連續多年高企。美股三大指數連日

齊創出５２周新高。美國有大型投資銀行於上星期指出，美股已見高位，可能會出現泡沫，擔心

會大幅回落。但在三大指數連日破頂創出歷史新高後，上周又再改變前言。並表示美股在２０２

１年將會繼續攀升創新高，真正的牛市已準備展開。在股市如此強勢下，投資者在大量使用融資

而去追買期權至創出紀錄新高。因為大家都預期華府或聯儲局將繼續推出更多的寛鬆貨幣政策，

定可將經濟推動至穩步增長。



＊市場開放吸外資 基金規模見雄厚＊



人民銀行上周三（１０日）公布１月份金融數據，新增人民幣貸款增加３﹒５８萬億元，按

年增加２２５２億元，更創出歷史以來單月新高。社會融資規模５﹒１７萬億元，遠高過預期

４﹒６萬億元。Ｍ２貨幣供應量按年增長９﹒４％，稍低預期１０％及１２月份１０﹒１％，輕

微放緩。數據增加遠多於預期，反映出經濟強勁復甦的跡象令人滿意，估計未來央行的貨幣政策

會維持現有水平，不作大幅變動。深圳交易所在２００４年５月，在主板中另再設立中小板。到

目前為止已有１００１家中小型企業上市，而在主板僅有４５９家。日前中證監公布，經國務院

同意後，正式批准主板及中小板合併。總市值超過２３萬億元人民幣。隨後深圳交易所僅有主板

及創意業板。接近上海交易所模式。為重整資本市場再邁進一步。根據國內的私募基金排行榜，

有超過１５０００家小型對沖基金年內平均回報高達３０％，當中有基金最高回報急漲近９倍，

跟全球對沖基金平均回報１０％略有距離。自內地金融市場加大開放後，已吸引全球超過３２家

著名對沖基金進入，並取得相關業務之營業牌照。流入資金更高達３﹒８萬億元人民幣。而內地

自家的對沖基金規模亦日見壯大，資產規模高至創出紀錄的１﹒３萬億元人民幣。Ａ股市場在鼠

年的最後一個交易日繼續造好，連升三日。上證升幅１﹒４３％，為近５年半新高收市。深證曾

高見１６０１０，為自２０１５年６月以來最高，收市升幅２﹒１２％。創業板升幅２﹒３９％

。



＊新股上市價倍升 市值倍增見吸引＊



在２０２０年中旬，內地入民銀行及香港澳門之金管局聯手公布通過大灣區內的理財通業務

，終在日前簽署備忘錄。並就信息互相交流監管、互相建立合作夥伴，及如何保障投資者等建立

協商機制。唯仍未公布實行日期。初期將會有個人及總額度的設定，包括為百萬元人民幣及

１５００萬元人民幣。但內地監管機構要求人客親到銀行開戶及辦理相關手續。多家銀行亦已準

備就緒，並積極參與相關跨境的理財通業務。以同股不同權上市的快手科技（０１０２４）已獲

得ＭＳＣＩ同意，納入其中國指數。恆指公司隨後亦表示，已合資格納入多隻相關指數，當中包

括恆生綜合指數、國企指數，其佔權比重為５％，跟其他同股不同權股份一樣。而在科技指數內

佔權更高達８％至上限。由於要在上市後半年，始符合納入滬深港股通內買賣資格。因此北水要

６個月後始可追捧。受消息刺激，股價連升多日，更日創新高至高見３９８元。市值更高至超過

１﹒６萬億元，在港股市值中排第六，更超越建設銀行（００９３９）的１﹒５萬億元。快手科

技上市僅５日，股價及市值已翻數倍，正吸引到競爭對手字節跳動，準備分拆旗下的抖音到香港

上市，計劃將在年內實行。歲晚收爐，恆指連日造好，更超越３００００關口，企穩在上收市。

似乎為下周開紅盤造準備。北水兩日暫停，未見影響。當中的科技股、中概股、生物科技或同股

不同權等股份齊造好，更有連日創新高。因此，相信假期後港股可以更上一層樓，再挑戰

３００００以上的新高峰。《華盛証券 張穎群》

