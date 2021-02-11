《品中資－羅國森》牛年推介牛氣衝天股

《品中資》今日（１１日）年三十，不一樣的鼠年，還有一天就過去了。對大部分人來說，

相信都想鼠年快走，牛年快手？！這個快手，當然是指編號１０２４的快手科技了！

如果大家成功認購到快手，又或者在上市首日或本周一（８日），快快手手撈到一兩手，應

該可以過一個「肥牛」年了。我在上周五（５日）的文章中已經提醒大家，如果有幸抽到快手，

最好不要太早走。

當然，這一刻的快手，已經比招股價急升了２﹒４５倍，中短期的吸引力大減，在鼠年將盡

的時候沽出「食胡」，也是正常不過了。

但我仍然認為，如果你只得一手快手，最好能夠留住，多於一手的，就沽剩一手！即是說，

留一手快手過牛年，可能比完全「放手」更安心呢！

言歸正傳，又到了牛年推介發財股的時候了。但在推介之前，也要做個檢討。一年前的今日

，我在本欄推介了８隻鼠年發財股，分別是騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、小

米（０１８１０）、平安好醫生（０１８３３）、碧桂園服務（０６０９８）、瀚森製藥（０３

６９２）、安踏體育（０２０２０）和錦欣生殖（０１９５１）！

去年這個時候，內地剛爆發肺疫，我的推介中，也留了一手，就是選了平安好醫生，但現在

回看，原來平安好醫生不是去年推介股中表現最好的一隻，全年升了四成八（推介時股價

７１﹒６元，昨日（１０日）收報１０５﹒７元）；相反，她幾乎是８隻推介股中，表現最差的

一隻，確實有點意想不到。



＊按兵不動原來更好＊



我當時的推介，其實是求取了一個平衡，即是除了新經濟股之外，也加入一些具實力的舊經

濟股，但由於疫情在上半年仍然肆虐，我在年中檢討時，剔除了舊經濟的安踏體育和錦欣生殖，

加入了在年中上市的網易（０９９９９）和京東（０９６１８）。我當時的說法是，摒棄舊經濟

，全面擁抱新經濟……組合。

現在回看，這樣做法不是錯，但其實不做也無妨，因為安踏和錦欣在下半年的表現轉強，尤

其是安踏，實在令人驚喜；但當然，我全面擁抱新經濟股也是可以的。單計推介後的半年左右表

現，京東升了六成四（推介時股價２３４﹒８元，昨日收報元）；而網易也升了四成八（推介時

股價１３８元，昨日收報元）。

但如果我維持原推介，安踏全年升了一倍（推介時股價７３﹒１元，昨日收報１４６﹒５元

）；而錦欣則升了七成三（推介時股價１１﹒４元，昨日收１９﹒７４元）。

其餘推介方面，想不到的是，完全舊經濟的碧桂園服務竟然是去年推介中，表現最好的一隻

，全年升了１﹒３５倍（推介時股價２７﹒２５元，昨日收報６４元）；第二位的是小米，全年

升了１﹒１倍（推介時股價１３﹒２８元，昨日收報２７﹒４５元）。股王騰訊排第三，全年升

了近一倍（推介時股價３８５﹒６元，昨日收報７６１元）。

另一隻不太起眼，但卻反覆向好的翰森製藥，全年上升五成八（推介時股價２７元，昨日收

報４２﹒７元）。事實上，去年推介股之中，表現最差的，竟然是新經濟股中的另一龍頭阿里巴

巴，真的有點意外，全年上升兩成三（推介時股價２１３﹒４元，昨日收報２６２元）。

當然，大家有留意財經新聞，知道阿里巴巴旗下的螞蟻集團上市觸礁，以及後來內地加強反

壟斷監管，就會明白阿里巴巴股價轉弱是有跡可尋的。

上述這個推介組合，當然跑贏大市，因為無論以恆生指數還是用國企指數做指標，都仍然有

不少表現落後的舊經濟股，以最匹配的國企指數為例，同期只上升７﹒８％（推介時指數

１０９５２點，昨日收報１１８１０點）。



＊過去牛年都是波動市＊



經過過去一年的急升，加上過去幾個牛年的表現都相當波動，而且，升跌韻律是跌、升、跌

、升（見附表），難道今個牛年，股市會從高位回落？

不過，我相信，疫情確實鞏固了新經濟的角色和定位，這應該是一條不歸路。從投資角度，

摒棄舊經濟，擁抱新經濟，確實是重要的「指導思想」。只要我們所選的都是優質，且是龍頭的

新經濟股，即使股市出現調整，相信很快便可以恢復過來。

因此，平衡了各方面的因素後，我的牛年發財股推介，仍然會以「牛氣衝天」的股份為重心

，當中股王騰訊是我必然之選，因為買騰訊就等於買了一隻新經濟股的基金，因為她手上持有一

大批在初創階段就入股的科技股，快手就是最好的例子！

談到快手，她是我今年推介中，最難取捨的一隻股份。這一刻的快手，當然是牛氣衝天。如

果她的股價仍在３００元以下，我有信心今年她會再升，但短短兩三個交易日，快手股價已經很

快手地升了兩成多，真的有點「揀唔落手」，故我最後決定放手，因為這個推介是維持一年的，

而年中之後，抖音會來港上市，到時的快手，吸引力可能會減退，現價實在太高了。

其餘推介包括早前最牛的京東集團和京東健康（０６６１８）、吉利汽車

（００１７５）和比亞迪電子（００２８５）。另外，醫療相關股在去年也是最牛的板塊，幾乎

每一隻都升了一倍以上，同樣揀不落手，最後我選了一隻較新的心通醫療（０２１６０）。

另一隻是當年上市時也曾經很牛的眾安在綫（０６０６０），她的盈利已經大幅改善，在新

經濟的支持下，這類股票的盈利應該會持續增長，加上有美國科技股女股神的加持，眾安在綫有

機會再牛一次的。

最後，我唯一一隻不太牛的推介就是阿里巴巴，但我相信，阿里的弱勢只是短暫情況，觀乎

螞蟻上市觸礁後，阿里管理層的反應和表現，我相信，阿里最終都會守得「雲」開（一個是馬雲

的雲，另一個是阿里雲的雲），詳情下次再談。

在此跟大家拜個早年，祝大家牛年進步，投資得心應手，最重要是身體健康。



過去４個牛年恆生指數表現：



年份 變幅（％）

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１９７３ －４９

１９８５ ＋４６

１９９７ －２１

２００９ ＋５２

２０２１ ？

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《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

