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即市新聞

08/02/2021 11:18

《股林淘金－林家亨》獲ＤａｖｉｄＷｅｂｂ增持　安樂工程有憧憬

　　《股林淘金》近期大市表現頗好，但對於比較穩健的投資來說未必肯再高追。但對於有一些
有經驗的投資者而言，多會認識有股壇「長毛」之稱的獨立投資者Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ，他擅
長捕捉一些穩健而被低估的股票，近期，他密密增持安樂工程（０１９７７），由去年１０月達
５％而出披露之後，至今年１月中再增持至６％，顯示他對公司的發展前景及企業管治予以肯定

　　事實上，安樂工程是本港領先的機電工程公司之一，重視科研、創新及人才培訓，在本土及
在海外巿場的業務都取得成功。香港持續大興土木，市場增長強勁，集團手頭未完成合約屢創新
高，於去年６月底止，合約總值１０８億元，按年增長２１﹒４％；持有現金近１０億元，銀行
及其他貸款只有７８４４萬元，財務健康；２０１９年派息比率達５０％，現價息率達６﹒８厘
，處於不俗水平。
　　集團的創新技術領先同儕，四大業務板塊「屋宇裝備工程業務」、「環境工程」、「資訊、
通訊及屋宇科技」及「升降機及自動梯」亦具增長潛力，就本地巿場而言特別是受惠於醫療板塊
及數據中心快速發展，同時也取得多個大型合約，例如沙田濾水廠及元朗污水處理廠等。其業務
除了會受新巿場如美國帶動，集團未來也繼續留意本地及海外的投資機會，屬可攻可守之選。《
香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並沒有持有上述股份

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