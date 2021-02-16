《牛熊志選－陳其志》資金部署小米認購證和牛證

《牛熊志選》恆指新春假期前重返３００００點心理關口之上，短期走勢維持強勁，惟美中

不足是成交額在假期前明顯萎縮，需留意突破不成或有機會出現快速回吐的風險，策略上宜候低

部署，不宜進取高追。恆指牛熊證資金流情況，截至上周三（１０日）過去５個交易日，恆指牛

證合共錄得約６２３３﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約

１﹒１８億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周三，恆指牛證街貨

主要在收回價２８４００點至２８６９９點之間，累計相當約９６７張期指合約；熊證街貨主要

在收回價３０３００點至３０５９９點之間累計了相當約１４０１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至１９﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒４個波幅點至２０﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒３個波幅點至３１﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降４﹒７個波幅點至

３７﹒３％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至３７﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅維持於３４﹒６％的水平；中海油（００８８３）的引伸波幅上升

１﹒０個波幅點至４２﹒０％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒５個波幅點至

２２﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降４﹒２個波幅點至３０﹒２％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至２１﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降２﹒１個波幅點至２０﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２４﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周三前一周，小米（０１８１０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１﹒４１億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

小米認購證為行使價約３３元至３６元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒８倍至５﹒５倍；

牛證方面，資金留意收回價１９元至２６元之間的較貼價條款，收回距離約７﹒３％至

２８﹒８％，槓桿約３﹒２倍至１０﹒２倍。另外，快手（０１０２４）相關認購證期內錄得約

１﹒３６億元資金淨流入部署，資金留意行使價４０４元至４６４元附近的中長期及長期價外條

款，實際槓桿約３﹒０倍至３﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約３８８９﹒０萬元資金淨流

入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５６６元至５９５元附近的中期價外條

款，實際槓桿約７﹒１倍至８﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回價７８１元至８０８元附近

的條款，收回距離約３﹒３％至６﹒７％，槓桿約１２﹒１倍至１９﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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