《套期保值－蕭猷華》恒指牛年可望創新高

《套期保值》祝大家身體健康，牛年賺到盤滿缽滿！春節假期期間，一如筆者所料，美國總

統拜登與中國國家主席習近平通話，長達兩小時，市場氣氛向好，料今天（１６日）港股可紅盤

高開。

在中、美持續對抗的背景下，市場歡迎美國總統拜登與國家主席習近平對話，拜登從政４０

多年，與習近平建立了良好私人關係，筆者認為兩位領導人熟悉對方，了解大家底線，拜登肯定

比特朗普更懂與中國打交道，兩國元首選擇在庚子年除夕通話，甚具意義。



＊中美元首對話給國際帶來積極信號＊



市場憧憬「新中美關係」將朝向正確方向發展，雖然競爭激烈，但仍有合作空間，互利共贏

。這次兩國元首通話，不但修補此前特朗普時期的敵對狀態，而且更突顯拜登對「新中美關係」

的處理手法，相比起特朗普執政後期時的對抗，拜登不但展現了友好和理性，給兩國和國際社會

釋放積極信號。中方不但釋出了中美不可能脫勾，更要管好分歧，強化合作；與此同時，白宮一

方面顧及了美國國內對華強硬派的訴求，另一方面，亦釋出了符合中國的合作意願，在惠及美國

利益下，願意與中國合作，這是一個好的開始。

內地公布經濟數據，包括１月新增人民幣貸款達３﹒６萬億人民幣，創紀錄新高；１月居民

消費價格指數按年跌０﹒３％，生產價格指數按年升０﹒３％，反映通脹溫和，需求回升，內地

經濟情況正處於上行軌跡。

筆者認為在「新中美關係」朝著正確發展道路的基礎下，短期港股可望牛氣滿滿。與此同時

，歐、美在「後疫情時代」之下，預期疫苗能為經濟發展帶來「藥引」，擺脫衰退，步向復甦。

因此，筆者料港股仍有可觀的上望空間，恆指在牛年可望創新高。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

