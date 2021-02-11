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即市新聞

11/02/2021 11:55

《外匯達仁－盧楚仁》虛擬貨幣與金股匯的關係

　　《外匯達仁》在多重利好消息刺激下，虛擬貨幣比特幣和以太幣最近走勢表現凌厲，龍頭比
特幣在過去１２個月上升了大約３５０％，今年初以來上升了接近大約６０％。市值排第二的以
太幣過去１２個月更上升了４１５％，年初至今則上升了１３２﹒８０％。
　
　　最近虛擬貨幣價格屢創新高，主要是受惠於Ｔｅｓｌａ動用１５億美元大手購入比特幣，及
不排除可使用比特幣付款。另一方面，芝加哥商品期貨交易所更在２月８日推出以太幣期貨，亦
令以太幣熱火朝天。虛擬貨幣面世以來，認受性越來越高，芝商所更推出有關期貨，但價格一直
暴升暴跌較為難以捉摸。若以過去一年的走勢來分析，虛擬貨幣走勢漸漸開始有跡可尋，可用傳
統的基本分析來判斷走勢。
　
　　首先，我發現比特幣和美股走勢較為相近，兩者同步的程度估計接近有９０％相似度，因為
比特幣始終都是風險胃納的投資產品，投資氣氛好轉，投資者便願意承受風險去投資，所以傳統
的股票市場和新興的虛擬貨幣市場同樣受惠。
　
　　不過比特幣和以太幣始終用美元計價，故此和非美貨幣或以美元計價的商品也有類似情況，
就是美元和虛擬貨幣價格走勢背馳。在黃金方面，虛擬貨幣和金價的走勢時而同步，時而背馳。
投資者往往誤會了比特幣和金價同樣有避險功能，這是大錯特錯的，反而現在虛擬貨幣大行其道
，某程度吸引了不少資金由貴金屬市場流向虛擬貨幣市場，令貴金屬市場表現有所失色，所以判
斷虛擬貨幣走勢不應拿金市去作判斷。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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