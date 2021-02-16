《每周華語－黃溢華》地緣與戰局、大海與航母

《每周華語》上周習主席與拜登電話交談兩句鐘，市場認為收正面的效果。中美爭持不下，

未分勝負，也許不必視為這是一「你死我活」的爭奪格局。兩大國及其他國家有各自的文化及限

制，國際╱全球化平衡發展及各取所需更為重要，中美領導人有對話乃好事。



地緣局勢近年日見緊張，爭取平衡╱合理的「地球村」話語權甚為合理，如何達到各國的希

望╱要求並非一朝一日可有結果。蒙古帝國瓦解之後，全地球史上最大的帝國便不復存在。中亞

、伊朗、印度，甚而中俄於蒙古帝國消失之後，便踏上自身的歷史舞台。自元朝、明朝進入大清

國，中國政經影響力仍大，於清朝，ＧＤＰ佔全球一個不少的百分比。而英國╱歐洲╱沙俄步入

工業革命。文化不同，上周亞洲不少國家╱全球華人慶祝新春。美國立國二百多年，一戰╱二戰

之後，成為地緣局勢最大得益者，今時今日，各地區有自己文化╱宗教及國家的主權體制，國力

不同、形勢有別，使政經平衡共存，分享資源非一件易事。工業革命，西方「格物」形成不同的

文化╱力量。歐洲大地自身經歷很多大小戰役，形成今天的歐盟，且英國已剛「脫歐」。「地緣

」近一百年由區域性成為「地球村」的格局。在科技╱科研，大海╱天空╱太空的三者互動之下

，全球化提升了「地球村」的相關性。且人口增至７０億之數，不少相對「落後」的地區已「切

入」了「全球化」之內。二戰之後，仍不乏戰爭，不幸多了有規模╱殺傷力巨大的恐佈襲擊，因

而地緣形勢近十多廿年更為緊張。



歷史不斷往前走，不可能「消失」。二戰╱一戰之前，歐洲不少國家於亞洲建立了殖民地區

域。英國於印度、法國於越南等等便是例子。事實上，二戰後，殖民地獨立成為大趨勢，各自成

為國家，今天已有７０年之久，南韓╱朝鮮仍未見真正「和解」，英國離開緬甸及印度，亦見地

區不穩，今天仍見留下不少歷史困局。



大海之大，歐洲人發現不少新國度及資源，亞洲成為西方大小國分割的地域。沙俄也往清國

找資源，而東北三省等等地區，更成為日本╱沙俄爭奪，英法美德亦插手的地方。



工業革命使大海航行成為可能，爭奪新殖民地╱資源幾百年，終亦打開了大清國的門戶。不

平等條約自然出現。不幸清國「格物」╱現代化未能有足夠戰備準備，因而成為別人硬闖的機會

。女真人入關，自身卻又遇上西方人自海上登陸，要求「通商」。朝貢國失去大清保護，日本明

治維新，加入爭奪大清國╱中國的領土╱資源。



１８９５年╱１９４５年的５０年，中國人上了慘痛的一課。而１９４６╱１９５０年的五

年，即使二戰「結束」，但餘下太多未解決的地區╱國際問題，當時新生的聯合國也不易化解，

結果又是戰爭，把「不」平衡變為「平衡」的格局。經濟重整，美國獨大，美元主導及冷戰核戰

取代了一戰╱二戰結束的歷史。英國╱德國二戰空戰，兩敗俱傷結局。前蘇聯７０年歷史，於

１９９２╱１９９３年結束，大量東歐╱中歐人才移民去了美國及西歐。匈牙利著名戰地記者

Ｒｏｂｅｒｔ Ｃａｐａ拍下不少戰爭的「一刻」，不幸於越戰採訪期間踏上地雷逝世。

Ｒｏｂｅｒｔ Ｃａｐａ（１９１３－１９５４）於第一次「Ｆｉｒｓｔ Ｉｎｄｏｃｈｉｎａ



Ｗａｒ」便失去生命。他的戰地「作品」乃地緣變局的縮影。由盟軍反攻歐洲大陸，以至二戰

後各大小戰事，他的「作品」自然地反映「地球村」依然未見真正的和平。近十年，太平洋、南

海等海域成為地緣熱話，認真處理極為迫切╱重要。春節之前，美國雙航母群入南海，而法國亦

另有核潛參與，自由航行乃「地球村」各國的重要事情。大家在滿清了解後可以自由航行，才有

經濟活動及安全感，亦必涉及海權╱主權╱資源。有說英國也將有航母駛入亞洲、駐守亞洲云云

。而多年前，敘利亞戰局升溫，法國也派出核航母在敘利亞對開的海面作軍事活動、遊戈。美國

以外，目前只有法國有核航母，英法也有航母，俄國亦在建立之中。百多年歷史的航母╱戰機乃

一國軍事實力的延伸，有別導彈、核武。今天需要的是極好的常規武備，不是兩敗俱傷的核武。

法國１９５０年代「失」越南殖民地，今天策略上也希望再返回亞洲大海？！大清╱法國海戰不

只是當年的歷史呢？！



法國核潛遠行至南海，可以有很多的啟示，這一不是法國軍艦駛至南海等等。拜登上任不足

一個月，不宜急於快定論，其他西方國家與美國「合作╱互動」不是新事物。全球經濟，以股市

看，反映下半年經濟可反彈！疫苗收效，疫情紓緩，有利經濟重新運作。當然，病毒「變、變、

變」之中，樂觀看，疫苗可維持效用，而地緣緊張，亦可通過對話解決。因而踏入２０２１年，

股市表現好。成功控制疫情，不少行業「救」，利好紓緩緊張。踏入牛年，宜有正能量，捕捉「

反彈」一刻！《資深市場人士 黃溢華》

