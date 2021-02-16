《凱文隨筆－凱文》荷里活假電影好看，彈劾總統真戲噁心

《凱文隨筆－凱文》美國上任總統特朗普曾說過，即使他在紐約第五街任意開槍射人，他仍

不會喪失選民的支持；言下之意，他深得民心，可以為所欲為，他也確實在任期最後一年做到了

那種瘋狂病態程度。大年初三（１４日），美國國會對他的彈劾聆訊結束，投票結果為５７票贊

成，４３票反對，未能取得參議院規定的三分二票數、即６７票，特朗普又逃過了一劫。投票結

果可謂他上述言論的依據。



共和黨的政壇大佬麥康奈爾說：「特朗普毫無疑問要對煽動支持者衝擊國會，負上實際及道

德責任」，但他投「反對彈劾票」，是「說一套、做一套」美國政客的佼佼者。難怪國會議長佩

洛西用「ＢＳ」二個字母來形容他這次的「解釋」。



美國近代有兩位與彈劾相關的總統，一個是尼克遜，因水門事件、在險將被彈劾前自動辭職

；另一個是克林頓，因個人道德敗壞（與見習生在白宮內玩各種性遊戲）而被彈劾；相對之下，

特朗普所犯的「罪行」嚴重多了，但就是沒事。說明這是一場「戲」，演給美國人民、乃至全球

看的戲，民主黨或許想將特朗普置之死地，但明知無法取得三分二的票數，不可為而為之；共和

黨知道如果配合民主黨憑良心投下彈劾票，黨團也許馬上裂成兩塊，一塊是只有少數選民的共和

黨，另一塊是擁有多數選民的「特朗普黨」。



美國向以自家的自由民主制度為傲，還教導、鼓動世界各國走他們的路，不然就經濟制裁，

或武力干預。但美國的實情證明，並不是像他們所渲染的那樣，有實力的政壇精英，就算是犯了

法，也不必負上責任，要負責任的政客只是實力還未夠；荷里活電影《義海雄風》（Ａ Ｆｅｗ

Ｇｏｏｄ Ｍｅｎ）內那位將軍怒罵年青律師的一句對白「因為真相是你無法承受的」說明了

事實；將軍最後有罪，那只是騙人。這場彈劾劇，也令人想起另一齣電影《戰雲密報》（Ｔｈｅ

Ｐｏｓｔ），描述《華盛頓郵報》如何面對美國政府的重重壓力，誓要把政府欺騙（明知越戰

會敗，仍騙士兵上戰場送死）人民的事實公諸於世，看到觀眾熱血沸騰，對美國的新聞自由肅然

起敬，又在騙人，美國媒體不是支持、就是反對特朗普的聲音，根本沒有第三種聲調。



有一些人喜歡拾人牙慧、用一句老掉了牙的話來批評中國道：「經濟在增長，政治在倒退」

。在美國密歇根大學任教的新加坡籍學者Ｙｕｅｎ Ｙｕｅｎ Ａｎｇ前年於美國

Ｃａｍｄｅｎ智庫組織做過題為「西方誤解了中國」的演示（片段仍保留在智庫的網站上），她

也將多年來對中國這個龐大的公務員政黨系統的研究結果匯集成書，有慣性「反中仇中」思維的

人宜平伏一下心情，看看既不是中國人、也不是美國人，所做的中國研究，就明白中國的政治改

革是超乎他們所想像的，他們心中的政治改革只不過是「一人一票」而已，那可以說是對政治制

度膚淺的認識；綜觀當下西方國家，哪一個民選領袖可以放上枱面。



中國一直在改變，人民的生活不斷在改善，只要多給一點時間，中國的未來會比「反中仇中

」人士的期望更璀璨。中印邊界最近多個月都在衝突，央視播放了中國士兵在海拔５１００米、

不宜人類生活高原的嚴寒環境下渡過春節的情況，連揮春，大紅燈籠都在軍營張結起來，已煮熟

的應節菜餚以真空密封包裝運抵，只需加熱即可進食，各式家鄉風味應有盡有，還有鮑魚；軍營

內甚至還有連接大電視螢幕的電腦遊戲。比對當年的「抗美援朝」一役，自願軍連寒衣也沒有，

土槍一枝就上陣。這還不是一個美好國家的景象嗎？

