【牛年紅盤】騰訊美團回吐，港股午後升幅收窄至不足５００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美股周一休市，歐股則創近一年高位，日股亦事隔三十年後重

上三萬點關口，港股於牛年首個交易日「開門紅」，恆指裂口高開５０２點報３０６７５。重磅

科網股早段高開，加上油股及地產股造好，惟部分科網龍頭轉跌，港股升幅曾收窄至３２３點，

低見３０４９７，但在重磅股支持下，大市再趨強勢，恆指曾飆５７２點，高見３０７４５，再

創２０１８年六月中以來新高，港股半日收報３０７１７，升５４３點。

午後大市升幅收窄，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）回吐跳水，騰訊暫跌１﹒７

２％，報７４４元；美團則暫挫２﹒６５％，報４３３﹒２元，令恆指升勢放緩，惟三桶油及收

租股續撐大市，其中最佳藍籌中石油（００８５７）更飆１１﹒５２％，報２﹒７１元，大市持

續向上，恆生指數暫報３０６４２，升４６９點或升１﹒５５％，主板成交１３７９﹒９５億元

。國企指數報１２０３５，升１５５點或升１﹒３１％。恆生科技指數報１０７０１，升２９０

點或升２﹒７９％，午後繼續尋頂，高見１０７８５。

內地兩市繼續休市，於本周四（１８日）復市。

重磅股方面，友邦（０１２９９）漲１﹒２６％，報１０４﹒８元；匯控（００００５）揚

５﹒１８％，報４４﹒７元；港交所（００３８８）升１﹒８７％，報５４５元；阿里巴巴（０

９９８８）走上１﹒１５％，報２６４元。





表列十大升幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中石油 （００８５７） ２﹒７１元 升１１﹒５２％

中海油 （００８８３） ９﹒４８元 升８﹒８４％

中石化 （００３８６） ４﹒１２元 升８﹒１４％

九置 （０１９９７） ４７﹒３５元 升７﹒７４％

舜宇 （０２３８２） ２３８﹒００元 升７﹒２１％

恆隆地產（００１０１） ２２﹒３５元 升５﹒４２％

瑞聲 （０２０１８） ４４﹒５０元 升５﹒３３％

匯控 （００００５） ４４﹒７０元 升５﹒１８％

創科 （００６６９） １３０﹒３０元 升５﹒１７％

新世界 （０００１７） ３７﹒２０元 升４﹒７９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



表列十大升幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

眾安在線 （０６０６０） ６９﹒５０元 升２５﹒２３％

平安好醫生（０１８３３） １４５﹒７０元 升１３﹒８３％

貓眼 （０１８９６） １７﹒６０元 升１３﹒５５％

易鑫 （０２８５８） ３﹒３４元 升１０﹒２３％

閱文 （００７７２） ９３﹒４５元 升１０﹒２％

舜宇 （０２３８２） ２３７﹒８０元 升７﹒１２％

丘鈦 （０１４７８） １８﹒０６元 升６﹒８６％

阿里健康 （００２４１） ２９﹒２０元 升６﹒５７％

華虹 （０１３４７） ６４﹒１５元 升６﹒４７％

瑞聲 （０２０１８） ４４﹒５０元 升５﹒３３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

