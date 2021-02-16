【華為風波】華為向英國法院申請查看孟晚舟案於匯豐內部記錄

《經濟通通訊社１６日專訊》《衛報》報道，華為周五（１２日）向英國高等法院尋求一項

命令，要求查看匯豐銀行的記錄，以表明其首席財務官孟晚舟沒有誤導該銀行。

美國方面聲稱，孟晚舟未將有關華為與活躍於伊朗的華為殼公司Ｓｋｙｃｏｍ之關係如實告

訴匯豐，因而違反了美國的制裁。（ｋｓ）

