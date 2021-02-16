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16/02/2021 08:21

《新股上市》昭衍新藥Ｈ股今起招股，入場費約１５２５２元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》以藥物非臨床安全性評價服務的昭衍新藥（０６１２７）今日
起至本周五（１９日）中午招股，每股招股價範圍１３３元至１５１元，發售４３３２﹒４８萬
股Ｈ股，其中３８９﹒９３萬股約９％於本港發售，３９４２﹒５５萬股約９１％為國際配售。
每手１００股，入場費為１５２５２﹒１６元。該股將於下周五（２６日）在主板掛牌。中信里
昂為獨家保薦人。
　　假設發售價為發售價範圍中位數１４２元，公司將所得款項淨額約為５９﹒０９８億元。公
司擬將有關所得款項淨額作以下用途，包括其中１６％用於主要通過翻新現有ＧＬＰ實驗室設施
及設備，建立新的實驗室及實驗模型設施，及僱傭經驗豐富的專業人員。３９％主要通過在廣州
及重慶建設新設施，僱傭經驗豐富的專業人員，及發展尖端技術。５％將拓展及深化公司的綜合
合同研究組織服務。２０％為合適的專注於非臨床研究的合同研究組織，專注於臨床試驗的合同
研究組織或中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金。而１０％用於營運資金及一般
企業用途。
　　昭衍新藥Ａ股（滬：６０３１２７）在農曆新年假期前收市報１６１﹒３５元人民幣。
（ｋｉ）

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