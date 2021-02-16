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16/02/2021 13:16

【大國博弈】傳拜登暫時不會撤消對華關稅，加大技術出口管制

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據路透社上周引述華府官員消息報道指，美國總統拜登計劃進
一步限制向中國出口敏感技術，包括半導體、生物科技和人工智能，而與盟國進行磋商和審視前
，不會撤銷目前針對中國貨開徵的關稅。
　　消息指拜登認為前總統特朗普在中美貿易上並非不夠強硬，而是美國單獨行動，並與盟友對
抗並不理想。（ａｌ）

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