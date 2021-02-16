  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2021 09:22

【牛年紅盤】牛年首日「開門紅」，港股高開５０２點報３０６７５

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚歐股表現強勁，連帶日股事隔三十年後重上三萬點關口，
港股方面於牛年首個交易日「開門紅」，恆指裂口高開５０２點，創下三年高位。多隻重磅股造
好帶動市場氣氛，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）高開逾１
％，美團（０３６９０）高開逾２％；內地新春票房走勢強勁，春節檔總票房（含預售）破６０
億元人民幣，貓眼娛樂（０１８９６）高開一成半，為最佳表現科指成分股。恆生指數開報３０
６７５，升５０２點或升１﹒６６％，主板成交１００﹒１６億元。國企指數報１２０６２，升
１８２點或升１﹒５３％。恆生科技指數報１０６２０，升２０９點或升２﹒０１％。
　　重磅股方面，匯控升３﹒８８％，報４４﹒１５元；港交所升１﹒６８％，報５４４元，以
現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７３％。騰訊（００７００）升０﹒７３％，報７６２
﹒５元；建行（００９３９）升０﹒４８％，報６﹒２６元；友邦升１﹒４５％，報１０５元；
美團（０３６９０）升２﹒２５％，報４５５元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒４６％，報２
６４﹒８元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲　　（０２３１３）　　１９３﹒４０元　　　升６﹒７３％
　　安踏　　（０２０２０）　　１５４﹒３０元　　　升６﹒１９％
　　匯控　　（００００５）　　　４４﹒１５元　　　升３﹒８８％
　　中石油　（００８５７）　　　　２﹒５２元　　　升３﹒７０％
　　中海油　（００８８３）　　　　９﹒００元　　　升３﹒３３％
　　恆隆地產（００１０１）　　　２１﹒８０元　　　升２﹒８３％
　　藥明　　（０２２６９）　　１２７﹒６０元　　　升２﹒５７％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　　５０﹒２５元　　　升２﹒５５％
　　創科　　（００６６９）　　１２７﹒００元　　　升２﹒５０％
　　瑞聲　　（０２０１８）　　　４３﹒２５元　　　升２﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貓眼　　　（０１８９６）　　　１７﹒７８元　　升１４﹒７１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１３６﹒１０元　　升　６﹒３３％
　　華虹　　　（０１３４７）　　　６３﹒００元　　升　４﹒５６％
　　金蝶　　　（００２６８）　　　３９﹒５０元　　升　４﹒３６％
　　中芯　　　（００９８１）　　　２６﹒８０元　　升　４﹒２８％
　　微盟　　　（０２０１３）　　　３０﹒３０元　　升　２﹒８９％
　　京東健康　（０６６１８）　　１６３﹒４０元　　升　２﹒７０％
　　心動　　　（０２４００）　　１１２﹒３０元　　升　２﹒４６％
　　瑞聲　　　（０２０１８）　　　４３﹒２５元　　升　２﹒３７％
　　美團　　　（０３６９０）　　４５５﹒００元　　升　２﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/02/2021
【送鼠迎牛】港股先跌後升鼠年漲2223點　科指面世以來飆五成
FOCUS11/02/2021
【FOCUS】拜登首致電習近平　揭對華「結果導向」新思路
開市Good Morning11/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：中海油追落後空間不大
財經熱話10/02/2021
順豐斥逾175億入主嘉里物流　王衛首度現身香港記者會
中國故事10/02/2021
《神州經脈》1月CPI轉降PPI轉升　鼠年滬綜指累漲近二成三
中國故事10/02/2021
【鼠年收官】抗疫未全勝股市卻興隆　滬綜指創5年高　鼠年飆兩成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>