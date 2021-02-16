【牛年紅盤】牛年首日「開門紅」，港股高開５０２點報３０６７５

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚歐股表現強勁，連帶日股事隔三十年後重上三萬點關口，

港股方面於牛年首個交易日「開門紅」，恆指裂口高開５０２點，創下三年高位。多隻重磅股造

好帶動市場氣氛，匯控（００００５）、友邦（０１２９９）、港交所（００３８８）高開逾１

％，美團（０３６９０）高開逾２％；內地新春票房走勢強勁，春節檔總票房（含預售）破６０

億元人民幣，貓眼娛樂（０１８９６）高開一成半，為最佳表現科指成分股。恆生指數開報３０

６７５，升５０２點或升１﹒６６％，主板成交１００﹒１６億元。國企指數報１２０６２，升

１８２點或升１﹒５３％。恆生科技指數報１０６２０，升２０９點或升２﹒０１％。

重磅股方面，匯控升３﹒８８％，報４４﹒１５元；港交所升１﹒６８％，報５４４元，以

現價計，該股暫連升３日，累計升幅５﹒７３％。騰訊（００７００）升０﹒７３％，報７６２

﹒５元；建行（００９３９）升０﹒４８％，報６﹒２６元；友邦升１﹒４５％，報１０５元；

美團（０３６９０）升２﹒２５％，報４５５元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒４６％，報２

６４﹒８元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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申洲 （０２３１３） １９３﹒４０元 升６﹒７３％

安踏 （０２０２０） １５４﹒３０元 升６﹒１９％

匯控 （００００５） ４４﹒１５元 升３﹒８８％

中石油 （００８５７） ２﹒５２元 升３﹒７０％

中海油 （００８８３） ９﹒００元 升３﹒３３％

恆隆地產（００１０１） ２１﹒８０元 升２﹒８３％

藥明 （０２２６９） １２７﹒６０元 升２﹒５７％

蒙牛 （０２３１９） ５０﹒２５元 升２﹒５５％

創科 （００６６９） １２７﹒００元 升２﹒５０％

瑞聲 （０２０１８） ４３﹒２５元 升２﹒３７％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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貓眼 （０１８９６） １７﹒７８元 升１４﹒７１％

平安好醫生（０１８３３） １３６﹒１０元 升 ６﹒３３％

華虹 （０１３４７） ６３﹒００元 升 ４﹒５６％

金蝶 （００２６８） ３９﹒５０元 升 ４﹒３６％

中芯 （００９８１） ２６﹒８０元 升 ４﹒２８％

微盟 （０２０１３） ３０﹒３０元 升 ２﹒８９％

京東健康 （０６６１８） １６３﹒４０元 升 ２﹒７０％

心動 （０２４００） １１２﹒３０元 升 ２﹒４６％

瑞聲 （０２０１８） ４３﹒２５元 升 ２﹒３７％

美團 （０３６９０） ４５５﹒００元 升 ２﹒２５％

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（ｕｌ）

